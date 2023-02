Baraja: "Entrenar al Valencia CF es el sueño de mi vida"

Rubén Baraja ha ofrecido una imagen de serenidad, confianza y amor por un escudo a prueba de bomba en su puesta de largo como nuevo entrenador del Valencia CF.

“Hay que transmitir un mensaje de exigencia a los jugadores, estamos en el Valencia y hay una serie de valores en el día a día que son innegociables. Queremos ser un equipo con energía, compacto y ellos deben ayudar a que eso se dé”, apuntó en la rueda de prensa de presentación.

“Hay que transmitir exigencia. Los jugadores deben estar preparados para situaciones de dificultad como las de ahora, no me sirve de excusa ni la juventud ni que no se supiera que se iba a vivir esta situación”, añadió. El técnico remarcó que no está en cuestión el contrato de cada uno sino “la viabilidad de un club”.

Baraja dijo que el Valencia tiene una exigencia muy alta por su historia y dijo que los jugadores deben sacar su mejor versión y que lo primero es asumir la realidad.

“Tenemos que asumir la situación en la que el equipo está, es una realidad que hay que asumir. Pero por otro lado hay un mensaje de confianza, tengo confianza en que con lo que hay podemos trabajar, el equipo va a demostrar que no esta en la posición en la que debe estar. Hay que trabajar, insistir, hacerles creer en una idea”, señaló.

“Es fundamental que los jugadores crean en el cambio”, apuntó Baraja que le dio muchas menos importancia al dibujo y mucha más a lograr cambiar la dinámica.

“El dibujo no es una valoración fundamental. He tenido un sello característico de 4-4-2 y creo en él pero estoy abierto a otras situaciones. Hay que tratar de que el Valencia sea competitivo. Da igual el sistema. Eso es lo que me obsesiona”, señaló.

“El equipo ha entrado en una dinámica negativa y es una espiral. El otro día, ante el Athletic, el equipo hizo bastantes cosas bien pero ahora cualquier cosa se te vuelven en contra. Hay que hacer muchas cosas bien para cambiar la dinámica”, añadió.

Baraja dijo que tras ”un análisis de la situación” piensa que ”el equipo tiene entidad para salir de donde está”. “Creo en el equipo y en las posibilidades de crecimiento que tiene pero hemos de darles las herramientas”, dijo el técnico, que recordó que existe un grupo joven y que él siempre ha apostado por ellos.

Baraja saludando a Gayà



“Ayer hablé con los tres capitanes y me mandaron un mensaje positivo, de que el equipo quiere y que vamos a sacarlo. Pero ellos deben notar lo que es jugar en el Valencia, que es un club muy grande. Creo que están en la dinámica de querer empujar. Creo que necesitan asentarse y notar que aporto liderazgo y que les explique en qué es lo que yo creo y trabajar e insistir en el día a día. Necesitamos trabajar mucho”, afirmó.

“Lo que queremos es encontrar un equilibrio. Hay que saber interpretar el juego, no podemos saber hacer solo una cosa, hay que saber defender, presionar, salir rápido, saber manejar el partido cuando vamos arriba. Necesitamos ser un equipo completo pero esto no es magia. Hay que trabajar mucho en todos los sentidos”, apuntó.

“Espero encontrar la mejor versión y la calidad que hacen que estén en el Valencia, que se atrevan a hacer cosas y conseguir competir como equipo e interpretar los momentos del juego, que es lo más complicado. Deben ser maduros en las diferentes fases de los partidos”, reclamó.