Baraja: "La Copa es una competición fetiche para el Valencia CF"

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo que la primera eliminatoria de la Copa del Rey que este jueves disputarán en el campo de la UD Logroñés es una oportunidad para que algunos jugadores le demuestren que merecen más minutos en la Liga pero también remarcó que “superar la eliminatoria” es una “obligación”.



“Para nosotros es una competición fetiche, es importante, yo le doy mucho valor. Es una oportunidad de jugar minutos, de crecer de demostrarle al entrenador que se está equivocando”, señaló en una rueda de prensa. “Hay que pensar que es una oportunidad para jugadores que no tienen la continuidad que necesitan y que puedan sumar minutos de calidad y competición. Trataremos de hacerlo intentando que el equipo sea competitivo”, afirmó.

Baraja recordó que deben hacer las cosas bien, entre otra razones porque representan a una entidad “que siempre le ha dado a la Copa mucha importancia” y advirtió contra la relajación. “Si no vas con esa idea te puedes llevar un susto, no es la primera vez que pasa”, recordó. El técnico adelantó que su idea es que Jaume Doménech, lleva más de un año sin jugar en partido oficial tras su grave lesión de la pasada campaña, sea de inicio el portero titular y también señaló que el delantero Roman Yaremchuk tendrá minutos.



“Yaremchuk es uno de los que está participando menos, no está teniendo tanta continuidad y espero que pueda participar, que sume minutos, que se sienta más incluido, más dentro del equipo. Esperamos que sintiéndose importante pueda dar un buen nivel y que nos dé lo que él tiene, que es gol”, recordó. En cambio, apuntó que Jesús Vázquez aunque evoluciona bien y ya ha empezado a integrarse en los entrenamientos colectivos aún no tiene el alta médica y que tampoco estará disponible Alberto Marí, al que espera para después del siguiente parón liguero.

“Mari está en los plazos, en nuestra cabeza teníamos finales de noviembre y principios de diciembre y va bien. Creo que para después del parón estará para hacer cosas. Lo importante es curar bien la lesión y está en ese proceso. Después de tres y medio, adelantar una semana por una necesidad puntual no lo vemos, es un poco absurdo”, apuntó tras ser preguntado por cómo queda la delantera tras la lesión de Hugo Duro.



Preguntado por las opciones de que Pepelu y Javi Guerra sean convocados pronto con la selección absoluta, aseguró que cree que es una opción real si consiguen estabilizar su actual rendimiento.

“Su rendimiento es fantástico y deben conseguir lo difícil cuando eres tan joven, que es tener un rendimiento estable, no tener picos de sierra. En ese momento es cuando puedes cumplir grandes sueños, grandes retos, como puede ser ir a la selección. Si consiguen un rendimiento estable, es una posibilidad, sin duda”, concluyó.