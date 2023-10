El arquitecto del Nou Mestalla: "Posiblemente el año que viene estemos empezando las obras"

Mark Fenwick, socio de Fenwick Iribarren Architects, analizó para EFE los puntos fuertes y débiles de los estadios españoles de cara al Mundial de 2030 y apuntó que cree que las obras del Nuevo Mestalla se reanudarán el próximo año y que será uno de los grandes estadio de la cita mundialista.



La capacidad de España para albergar un Mundial, las ciudades más fuertes para ser sedes o la importancia de los recintos deportivos multidisciplinarios como el nuevo Santiago Bernabéu en España… Fenwick no esquiva ningún tema, tampoco la importancia de la IA, la implementación de una arquitectura más ecológica o la situación del Nuevo Mestalla, del que promete será “uno de los referentes del Mundial 2030”.



El estudio fundado por Mark Fenwick y Javier Iribarren en 1990 se encargó de hacer tres estadios para Qatar 2022 y asesorar a la FIFA en otros cinco. Entre ellos destaca el 974, el primer estadio desmontable del mundo. Manejan proyectos en Serbia y pugnan por hacer más recintos en Malasia, Arabia Saudí e incluso el próximo súper estadio que quiere construir Marruecos en Casablanca.



Pregunta. ¿Cuáles son los puntos fuertes y los aspectos a mejorar de los estadios en España de cara al Mundial de 2030?



Respuesta. Creo que en general los estadios españoles están en un momento espléndido. Hay una serie de estadios que se han reformado recientemente, hay estadios que se van a terminar de reformar ahora, como por ejemplo el del Real Madrid. Con lo cual yo creo que la selección de estadios que tenemos en la lista y que conocemos para la FIFA son idóneos para un mundial de fútbol en el año 2030.



P. ¿Qué diferencia hay entre la candidatura de España, Portugal y Marruecos con respecto a ediciones anteriores?



R. Es un Mundial muy distinto al anterior. Acordémonos de que se realizó en una ciudad solo y ahora la candidatura 2030 se va a hacer en España, Portugal, Marruecos y también en países de Sudamérica, con lo cual es un Mundial más complejo, más complejo de distancia. Pero yo creo que España y Portugal, desde luego, son sin duda de las mejores posibilidades para un Mundial de fútbol, no solo por los estadios. La liga puede ser la mejor del mundo, el país en sí mismo tiene buena gastronomía, hoteles.. tiene todo. Realmente la elección de España es inmejorable.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Mark Fenwick sobre el Nuevo Mestalla: "Será uno de los grandes estadios del Mundial 2030" en @EFEnoticias



??? “Posiblemente el año que viene estemos iniciando las obras por fin. Es un estadio magnífico, de los más grandes que habrá de las sedes” pic.twitter.com/Sdhmy0XBEK — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 27, 2023



P. ¿Quién debe albergar la final del Mundial 2030? Marruecos está pujando fuerte por ella.



R. Yo creo que España es el país que debe tener la final, a mi juicio, porque obviamente es el país que tiene una tradición más longeva en el fútbol. Me parece que desde el año 82’ no hemos tenido Mundial aquí en España. Hay estadios nuevos y, por supuesto, el nuevo Bernabéu es un nuevo icono para el fútbol mundial, con lo cual una final en el Bernabéu a mí me parece justo y me parece el estadio que debe albergar esa final del Mundial.



P. Basándose en su experiencia en Qatar 2022: ¿En qué nos podemos fijar para la organización de nuestro Mundial?



R. Nosotros, como sabéis, tuvimos una participación muy fuerte en el Mundial de 2022 con tres estadios y el rol de asesores para cuestiones de FIFA en cinco de los estadios, con lo cual nuestra participación en los conocimientos de FIFA son muy grandes.



Por ello, poder asesorar y poder participar en los estadios en España es muy importante. Lo que hace falta ahora mismo es que los estadios que hay existentes tengan los ajustes necesarios para poder ser estadios FIFA, pero no solo es el estadio en sí mismo. Lo que rodea a un estadio en un Mundial es muy complicado y muy complejo, con lo cual los estadios tienen que buscar no sólo ajustarse a los requisitos FIFA, sino adecuar un entorno bastante amplio alrededor del estadio.



P. ¿Qué hay que mejorar en España antes del Mundial de 2030?



R. España está en una posición inmejorable porque creo que las estructuras de aeropuertos, los trenes y las estructuras urbanas son magníficas. En casi todas las ciudades donde hay estadios hay un gran volumen de turismo como puede ser Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla, y tienen todo realmente muy preparado. Hay una necesidad en estos años que quedan para 2030 de mejorar esas estructuras, pero realmente yo creo que no hace falta mucho para poder tener unas infraestructuras brillantes para el Mundial 2030.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



??? Sin obras no hay convenio



?? @AjuntamentVLC exige al @valenciacf que inicie las obras de reanudación del Nuevo Mestalla, condición innegocible para fomalizar un nuevo convenio urbanístico.



?? Todo aquí @COPEhttps://t.co/wm8QM0ACwj — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 18, 2023



P. Los estadios ya son más centros de entretenimiento y espectáculo. ¿Cómo afecta eso al diseño?



R. Los estadios hoy en día tienen que tener usos variables, usos que realmente puedan hacer que el estadio funcione todos los días del año, no solo los días de partido. Por ejemplo, en el del Real Madrid, como sabéis, el techo se cierra, el campo desaparece en el suelo, para poder permitir que haya conciertos y eventos de cualquier tipo.



Un estadio tiene que poder albergar eventos grandes y pequeños, también cualquier evento lúdico, o incluso de otros deportes como el tenis, el fútbol americano o cualquier otro.



P. ¿El innovador recinto esfera de Las Vegas puede ser un referente de futuro para los espacios multidisciplinares?



R. Yo creo que la esfera de Las Vegas es muy Las Vegas, es algo que realmente yo creo que no es trasladable a muchos otros sitios. Lo especial que tiene es que es espectacular, he visto esa cúpula y ese espacio, pero yo creo que no es un estadio tradicional porque es un espacio interior. Necesitamos espacios exteriores. La tradición futbolera necesita un poco de lluvia y de unos aspectos posiblemente menos espectaculares.



P. Está cambiando la forma de asistir y mirar el deporte, un estadio de fútbol ya acoge a otros deportes, como partidos de NFL. ¿Todos los estadios están destinados a orillarse hacia ese modelo?



R. Sí, yo creo que sin duda, pero no solo es acoger otros deportes, sino darle otros usos y servicios a la comunidad que lo rodea. El estadio tiene que cambiar de ser un edificio agresivo en la ciudad a ser un edificio que mejora la ciudad y mejora incluso las personas que rodea esa misma comunidad.



P. El urbanismo de las ciudades está evolucionando hacia modelos más ecológicos, más de proximidad. ¿Cómo se aborda este desafío desde el punto de vista arquitectónico?



R. Cada comunidad es distinta, entonces hay que analizar qué es la comunidad y qué puede necesitar. Estamos metiendo en estadios usos médicos, incluso de cultura, educación y espacios para que los niños que quieren jugar también puedan estar en el estadio en un día a día. Hay que integrar espacios comerciales para que la comunidad pueda usar restaurantes, un estadio puede crear espacios muy especiales, porque estar comiendo viendo el campo de fútbol del Real Madrid o del Atlético de Madrid es algo espectacular.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



?? Comunicado del @AjuntamentVLC sobre el convenio del Nou Mestalla



??? “NO realizar ninguna negociación hasta que el #VCF retome […] las obras de construcción”



??? Iniciadas, harán una programación con penalidades por incumplimiento con avales pic.twitter.com/erQ41B0gFR — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) October 18, 2023



P. ¿Qué ideas y bocetos que manejáis en el estudio para el Mundial de 2030?



R. Estamos mirando muchos proyectos, estamos mirando proyectos en España, estamos mirando opciones fuera. Hemos lanzado ya el proyecto del Estadio Nacional de Belgrado en Serbia. Estamos empezando a ver ahora tres o cuatro proyectos en Arabia Saudita. También tenemos abierto un proyecto en Malasia para la Federación de Asia de Fútbol. Realmente estamos con los tentáculos muy lanzados al mundo y a diferentes países. Incluso estamos viendo la posibilidad de estar en el concurso para el Estadio de Casablanca.



P. ¿Ahora que está tan en pleno crecimiento la Inteligencia Artificial, que aplicaciones tiene en la arquitectura y más concretamente en la construcción de recintos deportivos?



R. La inteligencia artificial tiene grandes aplicaciones y brindan buenos recursos pero nosotros hemos hecho diseños realmente novedosos, hemos hecho el primer estadio desmontable del mundo. Eso yo creo que la inteligencia artificial no lo hace, aunque si lo podemos usar para que nos ayude en nuestras aplicaciones y nuestros diseños.



P. ¿En qué punto se encuentra el Nuevo Mestalla, será uno de los referentes del Mundial 2030?



R. Llevamos muchos años con ello, pero ahora mismo tengo el optimismo de que posiblemente el año que viene estemos iniciando las obras por fin y que podamos tener el estadio terminado antes del Mundial de 2030. Creo que será uno de los grandes estadios del Mundial 2030, sin duda es un estadio magnífico, es uno de los más grandes que va a haber en la selección de estadios españoles. Valencia es una ciudad magnífica, con lo cual el estadio del Valencia tiene que ser uno de los referentes en el 2030.



P. ¿Cuáles serán las sedes españolas más fuertes para el Mundial de 2030?



R. Obviamente las grandes ciudades Madrid y Barcelona son las dos ciudades principales. Creo que Bilbao, Valencia son plazas magníficas para tener un Mundial. Sevilla también es una ciudad fantástica en el sur. Los estadios tienen que estar en casi todas las autonomías principales de España, dando esa diversidad también, que es muy interesante.