Luis Arbalejo: "Le pido a la afición que, si tiene que pitar, que lo haga al final"

Estamos ante una semana importante para el futuro europeo del Valencia Basket. El femenino recibe mañana (19:15h) al Casademont Zaragoza en la Euroliga femenina ni sin margen de error, mientras que el masculino se enfrentan al Olimpia Milano (viernes, a las 20:30h) con necesidad de ganar para seguir vivo en la lucha por el top 8. Por eso, el club taronja ha dispuesto una rueda de prensa con Rubén Burgos y Esteban Albert, entrenador y máximo responsable del femenino, y Luis Arbalejo, director deportivo del masculino, para valorar los diferentes temas de actualidad de ambos equipos.

Con el conjunto masculino en una dinámica preocupante, siete derrotas en los últimos diez partidos, y habiendo escuchado Alex Mumbrú pitos de la afición en más de una ocasión durante esta racha, el director deportivo ha querido proteger al entrenador y a los jugadores pidiendo más paciencia y que esperen al final de los partidos para mostrar su disconformidad. "Si hay que silbar o criticar que sea al final. No es una crítica, es una petición. Algunos jugadores nuevos me han dicho que nunca les había pasado que el publico silbara en el segundo cuarto o que aplauda al rival. La mayoría de los nuevos no entienden que su afición aplauda al rival. Durante el partido habría que intentar animar. Es muy duro que aplaudan al rival" ha insistido Arbalejo.

"Esta siendo duro jugar en casa porque no estamos encontrando esa comunión. Todos estamos en el mismo barco y todos queremos ganar. Me gustaría que durante los partidos, por los jugadores, se anime lo máximo posible y es muy importante que empujemos. Espero que ese punto de animadversión se pase con victorias. Yo sé que esto no es Partizan o Fenerbahce, que no es el ambiente de los serbios o los griegos, ni aqui ni Barcelona o en el campo del Madrid, pero necesitamos que la gente empuje, porque llevamos un desgaste bestial. El otro día el Partizan remonta 24 puntos porque les empujan y aquí habría supuesto una pitada tremenda", ha pedido el responsable taronja.

Arbalejo ha admitido que la figura del técnico genera críticas en parte del público y que le duele el trato que recibe. Sobre el futuro de Mumbrú no ha sido muy contundente. "¿Asegurar su continuidad de aquí ha final de temporada pase lo que pase? No puedo hacerlo, porque en deporte profesional ningún director deportivo de la Liga de baloncesto o fútbol puede garantizar eso... ¿y si llegan 15 derrotas seguidas? Esto no son unas oposiciones a policía local, bombero, profesor, a técnico de la Generalitat. Un entrenador está expuesto a que se le cese o puede pagar su cláusula e irse. No está garantizada su continuidad pero me encantaría que siguiera este y muchos años, que ganara títulos. Creo que esta haciendo un buen trabajo y me duele la critica", ha argumentado el gallego.

"Ojalá continúe y ganemos títulos pero si preguntas si esta garantizada su continuidad al 100% no lo puede estar. Ser entrenador en el Valencia es muy complejo. Salvo Miki Vukovic, por todo lo que hizo, y Pedro Martínez porque ganó la Liga, aquí el puesto de entrenador es complicado. Todos sabéis antes de la Liga cómo estaba Pedro. Yo soy muy claro y así lo seré hasta que me vaya o me echen", ha señalado el director deportivo.

Respecto a su valoración del rendimiento del equipo ha distinguido entre Euroliga y ACB. "Estamos haciendo una Euroliga notable, jugamos el viernes contra el Milán para ponernos con un balance de once triunfos y once derrotas y en verano todos lo hubiéramos firmado, todos, En la ACB estamos un pelín por debajo de ese notable. Firmo meternos en el play in (cruce que disputarán el séptimo contra el décimo y el octavo contra el noveno por dos puestos en los cuartos de final) de la Euroliga y no ser cabezas de serie en la liga. A ver hasta cuándo podemos estar mirando al play in", ha apostillado el pontevedrés en la rueda de prensa.

Arbalejo ha defendido el trabajo de Álex Mumbrú ante los medios de comunicaciónMiguel Ángel Polo





Entre las justificaciones a las últimas decepcionantes derrotas, sus argumentos han sido sostenidos por el exigente calendario. "Tenemos un problema ahí. Es un tema físico, pero hay una parte mental que creo que a veces es más importante. El volumen de partidos es bestial y en algunos hay un colapso. Hacemos tres malos cuartos contra Breogán, pero luego les metemos un 17 a 1 de parcial para ganar, que tiene un mérito del copón. Con acierto de los jugadores y de Mumbrú que mete a Ojeleye al cuatro. No es porque salen los guapos y las meten", ha querido defender Arbalejo.

La dependencia de ciertos jugadores es algo que preocupa al director deportivo. "Nosotros dependemos de Chris Jones, Semi Ojeleye y Brandon Davies, pero eso les pasa a todos los equipos de ACB que juegan la Euroliga. Quítadle a Campazzo y Tavares, al Barça a Laprovíttola o al Baskonia a Moneke y Howard... Algunos jugadores deben dar un paso adelante y Álex se esta dejando la vida para hacerlo, algunos lo están haciendo y otros nos gustaría que lo hicieran. Estamos viendo qué teclas tocar para que en los partidos en los que los otros van más fundidos, algunos den un paso adelante, pero no es fácil cambiar de tener un rol secundario en la Euroliga a ser protagonista en la ACB", ha recaldo el dirigente taronja.

Sobre la racha de nueve partidos encajando 80 o más puntos y la sensación de atacar de forma poco coral, los argumentos han sido menos convicentes. "De los ocho partidos hemos ganado dos pero hemos sido capaces de cambiar nuestro registro. Me gusta cómo ataca el equipo pero es mejorable. Por eso hemos fichamos a dos bases muy directores, como Stefan Jovic y Kevin Pangos, para liberar del balón a Chris Jones, llevarlo al 'dos' y que no sea todo 'uno contra uno' ni pick and roll y tiros precipitados. Creo que entrenando, con la llegada de Kevin y Justin Anderson el equipo jugará mejor y atacará mejor, pero no tengo claro que vayamos a recibir menos porque nos vamos a ir a más posesiones", ha explicado un Arbalejo que dice estar más preocupado por los puntos recibidos por posesión que por los puntos encajados globalmente.

Los movimientos de mercado han sido otro de los puntos tocados durante su comparecencia pública. "Lo de Martin Hermannsson por mí me lo hubiera quedado, fue el quién pidió salir. Para mí la parte personal está por delante. Nos dijo que le ofrecían esta y dos más sin cláusula de corte y que su mujer está embarazada. Ahí te has de poner delante y decirle que no se va. a uno de los mejores profesionales de la historia del club. Ls negociaciones se han dilatado un poco más de lo deseado, pero ha sido una salida amistosa. Ahora tenemos a Pangos, que lleva dos meses entrenando en solitario y está de pretemporada. Creo que ya es determinante, creo que contra el Milán estará ya prácticamente al 100%. Estábamos dispuestos a pagar ese peaje pero espero que el mejor Kevin llegue este semana o la que viene. Y Guillem ha ido a Estudiantes, es el momento y el sitio adecuado para crecer. Por último Justin Anderson tiene un contrato de 45 días con sus diferentes cláusulas. La rápida recuperación de Semi se ha solapado con su llegada, pero volvería a ficharlo. Estamos contentos con el fichaje, ya nos ha ayudado a ganar y nos ha dado rotación" ha valorado Arbalejo.

Una rueda de prensa muy del estilo de Luis Arbalejo, con amplias explicaciones, muchos datos, con un buen discurso, y una defensa de Mumbrú y los jugadores. Ahora hay que esperar que el equipo aproveche los entrenamietos para reencontrarse con el equilibrio en ataque y en defensa. Y esperar que la Fonteta se identifique con lo que ve. No va esto sólo de ganar o perder.