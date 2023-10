Alex Mumbrú: : "Hay que tener tranquilidad y tratar de dejar al margen lo que está ocurriendo"

Alex Mumbrú y Víctor Claver, el entrenador y el capitán de Valencia Basket respectivamente, han comparecido ante los medios en la previa de un partido que centrará la atención de todo el planeta. Visita mañana la Fonteta el potente Maccabi de Tel Aviv, la bandera del deporte israelí, en pleno conflicto bélico entre Israel y Hamas. El encuentro ha sido declarado de alto riesgo y la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, ha anunciado que más de 700 agentes del orden velarán por la seguridad del evento.

¿Señor Mumbrú, le preocupa todo lo que rodea al partido y más viendo lo sucedido ayer en Bruselas?

El club está haciendo todo lo que esta en su mano para que haya máxima seguridad en la Fonteta y en los alrededores. Hay cosas que están fuera del alcance de todos, como lo de ayer en Bruselas, pero hay que transmitir tranquilidad, tratar de pensar en lo deportivo y dejar fuera lo extradeportivo. Además, hemos de ser un poco solidarios, si viene Maccabi con doce jugadores, con la situación que están viviendo, faltaría que nosotros pusiéramos impedimentos. El partido es de alto riesgo, hay muchas cosas obvias que vemos cada día, pero hay que poner un poco de cordura y de tranquilidad. Será un evento deportivo. Lo que no tendría sentido es que no fuera de alto riesgo.

Hay aficionados que han pedido la suspensión del partido o que han manifestado que no irán a la Fonteta. ¿Qué le parece?

A mí me encantaría que hubiera muchos aficionados en las gradas y quierpo transmitir los esfuerzos del club para que haya máxima seguridad. Para que los aficionados vengan y puedan animar a su equipo-

En lo deportivo, el equipo está defendiendo mucho mejor que la temporada anterior. ¿Es sólo por el cambio drástico que ha habido en la plantilla o también por un aprendizaje suyo después de los errores del curso anterior?

La pretemporada es importante, los meses de junio y julio, el trabajo que se hace para la confección de la plantilla. Si tienes un Ferrari no puedes ir por montaña y con un 4x4 sí puedes. Depende del equipo que tengas irás por un camino u otro. Queríamos un equipo más guerrilero, que creciera desde la defensa, y yo me siento más seguro con un equipo que me da solidez atrás. Estamos al principio y queda mucho por hacer. Además, debemos incidir aún más en esa manera de jugar. Cuando tenemos a la gente generadora tocada, hemos de ser algo más defensivos. Si no puedes estar tan lucido, has de intentar que el rival no meta. No sé cómo será el partido pero nuestra defensa debe ser uno de nuestros puntos fuertes.

Alex Mumbrú puede firmar su mejor racha en el banquillo taronja si suma siete victorias seguidasMiguel Ángel Polo

¿El Valencia acumula seis victorias seguidas entre la Liga Endesa y la Euroliga, la mejor serie con usted en el banquillo?

En el deporte, no se vive del pasado sino del presente y del futuro. Si perdemos un partido o dos estaré de nuevo en el foco. El deporte es así, lo has de asumir. Las victorias dan tranquilidad y las derrotas nerviosismo, lo que hay que hacer es no venirte abajo si pierdes, y seguir siendo exigente si ganas. Hay que llevar el día a día más allá de las victorias y las derrotas.

¿Cómo ve al Maccabi?

Solo ha jugado un partido por el conflicto, ganaron con buen juego a Partizán de Belgrado. Saben a lo que juegan y se han reforzado para llegar a la Final Four.

¿Cómo está la enfermería?

Se mantienen las bajas de Jared Harper, Xabi López-Arostegui y Martin Hermannsson pero el resto... unos sí jugarán, otros no, otros pueden ser. El otro día reservamos algo a Semi (Ojeleye) y vamos a ir día a día, minuto a minuto, más que partido a partido. El servicio medico está intentando que lleguen todos pero habrá unos que sí y otros que no.

Víctor Claver, contento con la química del vestuario

También ha hablado ante los medios el capitán taronja, para analizar la atmósfera de tensión que rodea este partido y lo cambiado que está el ambiente del vestuario respecto a la 22/23. “Ya noté nada más regresar del mundial que había buen ambiente, que la química era buena. Eso se transmite en la pista. La gente ha llegado con ilusión y con ganas de hacerlo bien, con muy poco egoísmo. Estoy muy contento con los que estaban y con los nuevos. Hay que aprovechar las dinámicas positivas para reforzar lo que hay para que siga toda la temporada”, ha coemtado el valenciano.

¿Cómo está el vestuario con todo lo que rodea el partido contra Maccabi?

Había preocupación y preguntamos al club. Sabemos que están haciendo todo lo posible para que haya máxima seguridad y hay que dejar trabajar a los responsables. Nosotros pedimos al club que nos explicara todo. Había dudas de lo que implicaba el ‘alto riesgo’ pero el vestuario lo ha entendido. Lo están pasando peor los del Maccabi,

¿Habéis tenido contacto con los jugadores de Maccabi?

Enseguida le preguntamos a los que conocemos, por ellos y por sus familias. También hemos estado en contacto con los jugadores a través de la ELPA (el sindicato de jugadores). Más afectados están ellos que nosotros. No podemos ser los que pongamos impedimentos. Ellos están haciendo un esfuerzo para seguir su rutina normal. Hemos de dejar todo de lado y pensar en lo que es: un partido de baloncesto. Están preocupados pero les habrán puesto todas las facilidades para estar tranquilos y seguros. Tendrán más ganas que nadie de jugar el partido”, auguró.