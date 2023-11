Albelda y Cañizares en COPE: "Ahora mismo Vinicius es uno más"

Santi Cañizares y David Albelda han aprovechado su paso por Deportes COPE Valencia para, además de recordar sus vivencias en el Bernabéu, repasar los aspectos de actualidad del Valencia CF.

¿Qué esperan del Real Madrid-Valencia CF?

A: Veo mucha dificultad para sacar algo positivo. Quitando los condicionantes también diría lo mismo. Le sumo que viene de empatar contra el Rayo. Si joyel VCF voy con la tranquilidad de tener un colchón que tenia poca gente. Sin nada que perder.

C: Ayer el Madrid no escatimó en nada. Soy más optimista. Físicamente tenemos que entrar con más motivación y mas energía. Me habría gustado más que el Madrid hubiera jugado fuera. Que sea sábado es un inconveniente para Ancelotti. Acordaos el VCF cuando jugaba entre semana. La mayoría de los jugadores no pueden jugar los tres partidos. Me hace daño la baja de Amallah, pero Almeida ahora no sería titular. Es verdad que tenemos recambios en el banquillo. El hecho de que el Madrid ganara ayer y las aguas estén más calmadas en cuanto al gol juega a favor del VCF, pero la dificultad es máxima.

| INFO @DepCOPEValencia | ??



? HUGO DURO, con normalidad en la última sesión antes del @realmadrid



?? Cenk, Diakhaby y Jesús también trabajan con el grupo



? Almeida, Amallah, Marí



???? Iranzo, Yarek, Tárrega, Gozálbez, Hugo, Camus



?? Layhoon presencia la sesión pic.twitter.com/W7sakPJmq5 — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) November 10, 2023

Posibilidad de doble lateral y Canós en la izquierda

A: No hay muchas alternativas. Hay poco fondo de armario. Baraja siempre se guarda algo en el banquillo. Me cuadra lo de guardarse a Fran o a Diego y reforzar el doble lateral pensando que ahí estará Vinicius. No veo lo de Guillamón. Tirar el equipo atrás no es los más conveniente.

C: La duda es Foulquier o Fran. Yo pondría a Fran que viene con confianza de San Mamés. Vinicius no está en el momento de forma que se va de todos. Es importante, pero está como uno más. El Madrid no depende de él. Juega en contra de Fran no tener fondo de armario. Ahí entendería a Baraja dejarlo en el banquillo.

Caso Vinicius y la carta del VCF a sus aficionados antes del Bernabéu

A: Lo dije a nivel nacional ya, el racismo lo condenamos todos, pero es verdad que el error en rueda de prensa de Ancelotti y de alguien más tildando a todo Mestalla de racista…Para luego tener que recular. Era tonto no mono. Se ha exagerado mucho esa situación. Ha pasado en otros campos y no se ha exagerado igual. La carta me parece bien, no como advertencia seria, pero sí para advertir que estamos en el foco. Las provocaciones no justifican los insultos. Pero Vinicius no puede ir por los campos provocando, cuando estás luchando por no descender como el VCF… Deja de interactuar con la gente, no tiene sentido. Cañizares ha tenido que aguantar casi más que yo de la grada. Que todo sea fútbol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

C: La carta es muy recomendable de todos los clubes a todos sus aficionados. Todos los que se ponen el escudo del VCF tienen una responsabilidad. Díselo a los del Benfica. Es mejor que el primer partido juega en Mestalla. Espero que Vinicius se centre en el fútbol como en Champions. Si quieres hacer daño al VCF, lo mejor es hacerle tres goles. La actitud de Vinicius en Liga es distinta a la de Champions. Cuanto más se crispe Vinicius, mejor para el Valencia CF. El objetivo es tratar de puntuar y no suma entrar en discusiones. Una conducta responsable buscando el mejor rendimiento.

La Junta y la medida de las acciones

Albelda: Alargan un año como una patada para adelante. Controlan la Junta sin voces críticas este año. Esto es un tema jurídico que no entiendo, pero han tenido un año si hubieran querido.

Cañizares: No hagáis caso cuando hable alguien del entorno de Singapur. No es nuevo. A ver si es la primera vez que nos ha engañado… El control lo tiene ya porque tienen un porcentaje cercano al 100%, pero todos sabemos que ellos entienden que lo han comprado que nadie tiene derecho a opinar. Una pequeña dictadura, por decirlo de alguna forma y que todo el mundo me entienda. Nadie ha sido capaz de trasladarle la mínima corrección o idea porque puedes ir a la calle al día siguiente. Es la soberbia de esta gente. ‘Tengo dinero y tú te callas’. No es ni noticia salvo para el que creyó a un hijo de rico.