Adrián Ferrandis: “Somos profesionales de corazón, no de cartera”

¿Satisfecho con el emparejamiento ante el Elche CF?

“Espectacular. No concibo de otra forma el haber vivido lo que estamos viviendo. Sabíamos desde antes del sorteo que iba a ser un Primera División, ha sido el Elche y oigo palabras de decepción y yo no lo concibo de ninguna manera. Somos un club muy humilde, de Regional Preferente, con una población de 9.000 personas y vamos a jugar contra todo un Elche, con toda la historia que tiene detrás. Un equipo de Primera División, que se ha ganado su derecho propio en una eliminatoria frente al Girona que yo vi por la tele. Fíjate: vamos a jugar nosotros contra ellos. Para mí es un motivo de orgullo y de satisfacción poder jugar ese partido contra ellos. No puedo hablar por mis jugadores, por mi parte, te aseguro que jugar contra el Elche ya es un premio al trabajo y a la constancia. No hay que olvidar que para mí, el momento cumbre no es ese partido contra el Elche que está por venir sino todo ese proceso que nos ha llevado hasta ahí, la experiencia que estamos viviendo y lo que nos hemos ganado a base de trabajo el poder competir en un partido de categoría nacional. Es un derbi autonómico, dentro de una categoría nacional y ahí, está metido el Buñol. Habla de la magnitud de lo que estamos haciendo. No hay que obviarla. Que el Buñol se atreviera a desmerecer un partido contra el Elche sería muy atrevido.

La Copa está siendo un regalo para el Buñol

Lleva ya años en el CD Buñol.

“He estado aquí en dos etapas. La primera, fueron cuatro maravillosas temporadas en las que jugamos playoff de ascenso y no lo conseguimos. El año pasado volvimos y caímos en el intento. Después de una temporada ejemplar para enmarcar, en la que solo habíamos perdido un partido en Liga. Y caímos en ese playoff atípico, exprés que se hizo. Después de tanto esfuerzo, pico y pala, de intentarlo, trabajar y no desistir por fin llega una recompensa mayúscula. En el centenario del club, poder disfrutar de la categoría nacional, de la Copa del Rey, de enfrentarte a un Primera… En la vida perdemos mucho más que ganamos pero cuando ganas, la alegría que sientes hace olvidar todas las derrotas que has tenido.

Ferrandis ha disputado cuatro fases de ascenso

Ninguno vive del fútbol

“Sí. Aquí no hay nadie que viva del fútbol. Entrenamos a las 20.15h de la tarde. Aquí al sorteo solo han podido venir dos futbolistas. Todos trabajan o estudian. Nuestra realidad es la Regional Preferente, intentar conseguir los objetivos del club, que no es otro que ascender a Tercera División. Buscamos llenar la nevera, llegar a final de mes. Hay que disfrutarlo pero cuidado: nadie disfruta perdiendo. Hemos llegado hasta aquí y lo que queremos es, si tenemos un 0,001% de ganar, nos vamos a aferrar a ello y que nadie dude de que el Buñol va a intentar plantarle cara a todo un Elche de Primera División.

¿Jugará Paco?

“Yo a las personas mayores siempre les hago caso. Paco tiene tres años más que yo y quién soy yo para llevarle la contraria. Paco es una bellísima persona que me ha tocado disfrutar en el fútbol. Estoy disfrutando de sus últimos coletazos, ha sido un grandísimo profesional que está ayudando muchísimo a que consigamos éxitos así. No cabe ninguna duda de que, si está en condiciones, es un premio que se ha ganado con una larga trayectoria el poder disfrutar de este partido.

El vestuario del Buñol fue una fiesta

Cómo contener la emoción previa

“Sí, eso es lo más difícil. El poder regular las emociones que estamos viviendo. Ayer teníamos el partido más complicado de la temporada, por volver a la realidad que estamos viviendo. Tengo un grupo formidable, no de futbolistas sino de personas. Tengo una vocación por el fútbol, no es una ambición. Lo llevo dentro y quiero disfrutar de la categoría que sea. Somos profesionales de corazón, no de cartera. Tenemos que trabajar día a día, entusiasmarnos. La oportunidad que nos está dando, competir cada semana, cumplir el sueño de esta población de jugar en Tercera División no lo tiene que empañar ese regalo que nos hemos ganado el jugar la Copa del Rey.