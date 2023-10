Podcast cine: "Sound of freedom", "Me he hecho viral" y "Saw 10"

Aquí tienes las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova de esta semana

"Sound of freedom": Hay que armarse de valor para ver esta película valiente y necesaria. Es sorprendente y original por lo poco que se ha tocado en el cine el tráfico de menores. El director Alejandro Monteverde (Bella, Little Boy) evita recrear situaciones excesivamente desgarradoras, lo que no le resta dureza y crueldad a la trama. Comparada con las grandes producciones de Hollywood, el presupuesto puede considerarse menor (14.500.000 dólares) y aun así consigue plenamente sus loables propósitos. Toca la fibra sensible y lanza una denuncia contundente que no debe caer en saco roto.





"Me he hecho viral": El guion que firma Araceli Gonda (¡Salta!) y la solvente dirección de Jorge Coira (Código Emperador) nos proporcionan una comedia muy divertida. Unos personajes bien perfilados, incluyendo a aquellos con menor participación, constituyen la base de esta hilarante película. Fluye sin parones y apuesta fundamentalmente por el humor de situación, evitando caer en terrenos groseros. Satiriza el uso perverso de las tecnologías llevándolo a unas cotas exageradas y asumibles hasta cierto punto. Además, los actores mejoran sus respectivos papeles.





"Saw 10": Más de lo mismo, pero un poco diferente. Así se puede resumir la décima entrega de la saga Saw, dirigida casi exclusivamente a sus incondicionales. Serán ellos quienes valoren las novedades que presenta. Básicamente, se aparta de las anteriores en sus extensos preámbulos. El planteamiento va encaminado a motivar los impulsos justicieros del sádico asesino. Así, logra diferir las secuencias que suponen una reiteración de las trampas mortales tantas veces vistas. La parte final también contiene algunos giros que agradecerán los fans, rematados por la escena escondida en los créditos de cierre.