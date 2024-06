Podcast de cine con Eduardo Casanova: "Arthur", "Black to black" y "Un año difícil"

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova esta semana:

ARTHUR

No hace falta ser especialmente amante de las mascotas para apreciar esta entretenida película, donde un perro callejero le roba el papel protagonista a quien en teoría lo es. Mark Wahlberg ejerce de hombre guía y se compenetra a la perfección con su colega peludo, demostrando el carisma y oficio que tiene acreditados. La inesperada pareja termina por emocionar. La historia, que puede disfrutarse en familia, también ofrece otros alicientes muy estimables. El apartado competitivo liga imprevistos sin apenas respiro, lo que agiliza el desarrollo del relato.





BACK TO BLACK

Los fans de Amy Winehouse serán quienes mejor juzgarán este biopic. Tiene varios puntos en común con la mayoría de los que hemos podido ver recientemente, donde los éxitos profesionales van acompañados de la zozobra personal. No obstante, aquí, incluso quienes no sean admiradores suyos, percibirán una imagen bastante endulzada de esta figura si se la compara con los escándalos y noticias que salieron a la luz mientras triunfaba en los escenarios. Las últimas secuencias corroboran la intención de convertir el filme en un sentido homenaje. De hecho, se ciñe únicamente a recrear el periodo que abarca desde sus comienzos hasta su consagración definitiva, coronada con importantes premios.





UN AÑO DIFÍCIL

Olivier Nakache y Éric Toledano se ganaron merecidamente su buena reputación con la genial Intocable (2011). Desde entonces, sin alcanzar las mismas excelencias, han firmado varias películas notables (C'Est la vie, Especiales). No puede decirse lo mismo de este nuevo largometraje. Las intenciones sarcásticas que apuntan en los primeros minutos, con dos secuencias brillantes, no encuentran la misma chispa el resto del filme. Se mueve entre la comedia, la sátira y el drama con acierto desigual y el ritmo narrativo sufre pronunciados altibajos. El trabajo de los actores no mejora las sensaciones, ni tampoco el desenlace, luminoso pero confuso.