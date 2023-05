Feijóo: Sería un honor volver a València con Catalá de alcaldesa y Mazón de president

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "muy contento, satisfecho y orgulloso" del partido en la Comunitat Valenciana y para él sería "un honor" volver a València con María José Catalá de alcaldesa -"València tiene nombre femenino y necesita una mujer al frente"- y Carlos Mazón de president, aunque le saldrá "muy cara su amistad" por lo que le pedirá.



Así lo ha señalado en un acto con militantes y apoderados del partido en València este jueves, cuatro días después del mitin central en la plaza de toros, que ha calificado de "histórico y pletórico" y que según ha dicho ha marcado "un antes y un después" para las expectativas electorales en la Comunitat y en el conjunto de España.



Feijóo ha hecho un llamamiento a no desaprovechar "la oportunidad histórica" que suponen las elecciones del 28 de mayo, de las que se ha mostrado convencido de que Catalá saldrá como alcaldesa de València (ha tenido un lapsus y primero ha dicho de Barcelona) y Mazón como president de la Generalitat, pues son "la única expectativa de que hay un nuevo momento político" en España.



Ha insistido en trabajar, porque todavía no han ganado aunque tienen un "gran expectativa y las mejores encuestas", y ha opinado que "ya sería triste" que, después de todo el camino recorrido, "cuando ya se ve la Catedral de Santiago no entréis en el Pórtico de la Gloria; no tendría ningún sentido no traspasarlo".



El cambio "empieza en la Comunitat Valenciana y a los pies de Sorolla", ha afirmado el presidente del PPCV y candidato a presidir la Generalitat, Carlos Mazón, en alusión a la exposición que alberga el edificio donde se ha celebrado el acto, la sede de la Fundación Bancaja, que a continuación han visitado.



Mazón ha asegurado que las "ganas de cambio" no les han entrado hace quince días, cuando empezó la campaña, sino que el pueblo valenciano ya ha acreditado el "sufrimiento justo para abrir una nueva etapa y pasar página", lo cual comenzará cuando el domingo "cristalice el cambio" y empiece "todo".



"No le demos un aval en blanco a Pedro Sánchez este domingo para seguir ninguneando a la Comunitat Valenciana", ha pedido el candidato popular, quien ha destacado que ambicionan "protagonizar el cambio en España" y ha agradecido la "complicidad" de Feijóo con el protagonismo que merece esta tierra.



Por su parte, María José Catalá ha alertado de que "no es momento de experimentos", sino que el domingo hay que pensar "por encima de la ideología de la melancolía" y saber que el voto "útil es necesario": las papeletas no pueden ir "a un callejón sin salida, es necesario que sumen y concentrar el voto en el PP".