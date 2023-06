Las claves para una selectividad sin nervios y ansiedad

Los nervios y la ansiedad son los síntomas habituales en los días previos y durante los tres días que duran los exámenes de selectividad. No es para menos, está en juego conseguir la nota suficiente para estudiar la carrera elegida.

Los expertos aconsejan afrontar los exámenes desde la tranquilidad para que el resultado, si se ha estudiado, sea satisfactorio. En COPE hemos hablado con Pablo Chust, coordinador del servicio de orientación de la Universidad Católica de Valencia (UCV)que asegura que para controlar la ansiedad, hay que entender primero cómo se genera. "Detrás de la ansiedad hay pensamientos que te llevan a padecerla, normalmente pensamientos negativos que se pueden controlar"

Chust explica que ante pensamientos como "voy a suspender, me voy a quedar en blanco, lo que hay que hacer es pensar con objetividad" analizar que hemos estudiado, estamos preparados lo lógico es que apruebes el examen, por tanto está bien que se ponga el foco en los riesgos pero también en lo positivo y en lo que se puede controlar".

"El proceso de estudio hasta los exámenes, los propios días del examen, eso lo sé, lo puedo controlar, sin embargo no puedo controlar qué preguntas me van hacer. Si tengo claro y acepto eso, puedo centrarme en el estudio y no en agentes externos" asegura el coordinador del servicio de orientación de la UCV

También es importante tener en cuenta otros aspectos que aunque no lo pensemos también influyen en cómo afrontamos los días de exámenes. "Es importante descansar, dormir 7 u 8 horas"- e incide que es "más importante descansar ocho horas y dejarme un tema que dormir dos horas para llegar a todos los temas". También es muy recomendable "desayunar bien, tomar glucosa, hidratos, y sacar un rato al día para hacer deporte que nos ayude a desconectar"

Las familias sufren también los nervios de los estudiantes estos días, para ayudar a contener esos nervios, la familia debe facilitar el proceso "no darles más presión" si cuando llegan de un examen no quieren hablar, "no les atosiguemos con preguntas y generemos un ambiente tranquilo en casa"

Superadas las pruebas llega el momento de los resultados, que si no son los deseados, provocan un sentimiento de frustración que Pablo Chust invita a reposarlo, porque "es normal ante unos resultados que no son los esperados" pero también recomienda "pensar que el mundo no se acaba con la nota que hayamos sacado, que hay más posibilidades y situar las cosas en la escala que merece"