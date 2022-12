Fundación Bancaja llena estas Navidades de actividades de música, arte, títeres y manualidades

La Fundación Bancaja pone en marcha la programación de 'Nadal a la Fundació' que, del 27 de diciembre al 4 de enero, ofrecerá distintas actividades dirigidas al público infantil y centradas en disciplinas diversas como la música, el arte, el lettering, el scrapbooking, las manualidades y los títeres.

El ciclo tiene como objetivo acercar la cultura a edades tempranas y convertirla en una vía para el aprendizaje, la participación, la inclusión y la diversión mediante cinco propuestas, según ha indicado la fundación en un comunicado.

La música es la protagonista en 'Música en familia', una experiencia dirigida a los más pequeños de casa, de 0 a 3 años. De la mano de UTEM Escola de Música, y acompañados de sus familias, los niños y niñas disfrutarán en el espacio 'La Cúpula' de algunas de las obras de arte contemporáneo de la Colección de la Fundación Bancaja.

A partir de una obra del artista británico Julian Opie, vivirán una experiencia musical en la que "arte y música irán de la mano para crear una pieza única y especial". Esta actividad tendrá lugar el martes 27 de diciembre a las 11.00 horas y el miércoles 4 de enero a las 17.00 horas.

Junto a esto, se realizarán unos talleres DIY (Do It by Yourself) -Házlo por ti mismo- de tarjetas navideñas, impartidos por Susana Monteagudo, en los que niños de 6 a 12 años crearán postales personalizadas utilizando la técnica del scrapbooking o el lettering. Estos talleres tendrán lugar el 28 de diciembre a las 11 horas y el lunes 2 de enero a las 11 horas.

Jaume Plensa es el punto de partida en el taller 'Exploramos Plensa'. En esta actividad, Arquikids invita a niños y niñas de entre 7 y 12 años a recorrer la exposición retrospectiva sobre el artista que se puede ver actualmente en la Fundación Bancaja y, en ese recorrido "lúdico y sensorial", los participantes llevarán una caja vacía en la que irán añadiendo materiales para "adentrarse en el proceso creativo, la técnica y el lenguaje del artista". El taller tendrá lugar el jueves 29 de diciembre a las 11.00 horas.

Mientras tanto, en 'Paisajes invernales', Arquikids propone a pequeños de entre 6 y 12 años un recorrido fotográfico y sonoro por obras de diversas disciplinas artísticas en torno al invierno, que sirven de estímulo para que cada participante cree su propia instalación invernal. La actividad tendrá lugar el martes 3 de enero, a las 17 horas.

Por último, el miércoles 4 de enero, a las 11.00 horas, Elisa Matallín ofrecerá una actuación de títeres con la representación del cuento 'Los tres osos', una obra que permite al público interactuar de una forma divertida con los personajes y en la que se abordarán temas cotidianos como los modales o el juicio y la apariencia. La entrada a esta actuación es gratuita, con límite de aforo.

Para todas las actividades es imprescindible la inscripción previa en el mail del taller de la Fundación Bancaja, excepto para la actuación de títeres, que será de acceso gratuito y con limitación de aforo. Toda la información sobre el ciclo se puede consultar en la web.