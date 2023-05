Fernando Giner está convencido, pese a las encuestas que Ciudadanos tiene opciones para entrar en el Ayuntamiento de Valencia, porque asegura que más allá de las encuestas “hay mucho votante indeciso, que puede verse reflejado en su candidatura. Se define como una persona de centro, “un espíritu libre, sin encasillarme en derechas o izquierdas y más en el municipalismo donde la gestión debe anteponerse a la ideología, que puede tener más sentido en la política nacional o autonómica”

En los últimos meses son muchos los militantes de ciudadanos que se han pasado al PP para formar parte de sus listas municipales y autonómicas. Al respecto Giner reconoce ciertas presiones pero defiende que los que venimos de la sociedad civil a la política “ debemos enoblecerla y no lo podemos convertir en un mercado futbolístico, cogemos hasta la jerga: contraataca, fichaje, y es lo que no puede ser”

Insiste en que en política uno tiene que defender unas ideas y “no entiendo ir detrás de un sillón, y menos que eso se plantee a 30 días de iniciar una campaña y hay que demostrar lealtad porque cuando uno no cree en lo que hace se va a casa y no pasa nada, por eso no me atrae ningún sillón”

Valencia accesible

Fernando Giner ha explicado en COPE sus propuestas de movilidad, y es necesario gestionar la convivencia y poner en el centro al peatón. “Valencia debe ser accesible para los mayores, para las familias con carritos, para personas con discapacidad. Por eso propongo una auditoría para detectar los puntos negros de accesibilidad que tiene la ciudad”

Otro tema que le preocupa al candidato de Ciudadanos es el atasco en las licencias, y la falta de viviendas que hace que el acceso de los jóvenes a una vivienda sea imposible, por eso propone poner en el mercado 6,000 viviendas en un año. También desatascar las licencias con la colaboración colegios profesionales y “dotar de más personal la delegación de urbanismo con más arquitectos y profesionales que entiendan del tema”.

También lleva en su programa electoral medidas como recuperar el cheque escolar gratuito de 0 a 3 años, subir el presupuestos de política social al 20%, así como un plan de choque de limpieza o la supresión del impuesto de plusvalía o el de sucesiones.