Cuatro alumnas del colegio Guadalaviar sacan un 10 en el controvertido examen de matemáticas de selectividad

Las estudiantes Eugenia O., Carmen G., Macarena B., y Blanca C., han sacado un diez en uno de los exámenes más controvertidos que se recuerdan en los últimos años.

Estas alumnas, que han cursado la opción de Ciencias en 2º de Bachillerato del Colegio Guadalaviar de Valencia, se refieren a la selectividad como una prueba cuya clave está en “ir al examen lo más tranquila posible, con las asignaturas muy preparadas y con la práctica de muchos exámenes de otros años que te ayuda a enfrentarte a los imprevistos, como el que tuvimos en el examen de matemáticas ”, según las palabras de una de las protagonistas.

Macarena B. también cuenta que “…en los primeros segundos ya vi enunciados bastante complicados. Sí que es verdad que, al fin y al cabo, los contenidos eran los mismos de siempre, pero los problemas eran visiblemente más difíciles de lo que estábamos acostumbradas a ver en los selectivos que hemos visto en clase de otros años, (…) salí contenta pero consciente de que el examen había sido muy largo y podía haber fallos, no me esperaba el 10”.

Por otra parte, Blanca C. dice respecto al cuestionado examen: “al principio me pareció muy complicado, pero me puse paso a paso, hasta que conseguí resolverlo. También vi que era muy largo, y pienso que eso pudo jugar con el ánimo de mucha gente… “. Blanca tiene pensado, de momento, estudiar Música en el Conservatorio.

El colegio Guadalaviar, con una gran tradición en el área de las matemáticas gracias a su Jornada Matemática que está ya en su 28 edición, ha presentado a 67 alumnas de las 68 matriculadas en 2º de Bachillerato y han obtenido una media en la Fase General Obligatoria, un punto por encima de la media de la Comunidad Valenciana.