Conoce la ubicación de las cámaras de la DGT que controlan el uso del cinturón

Automovilistas Europeos Asociados ha localizado la ubicación de las232 cámaras de visión artificialque tiene la DGT en las carreteras españolas para la detección automatizada de infracciones.

El cinturón de seguridad es uno de los elementos más importantes para la seguridad de los pasajeros de un vehículo, especialmente para el conductor. Por eso, desde AEA recomendamos siempre su utilización -incluso a los profesionales del taxi, que no están obligados a llevarlo puesto en ciudad-, aunque se circule a baja velocidad o se realicen trayectos cortos. Y ello porque el cinturón, junto con los airbags y reposacabezas del vehículo, son un eficaz sistema para amortiguar la desaceleración y proteger la vida de sus ocupantes en caso de accidente.

Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los automovilistas siempre utiliza, no por el miedo a una sanción sino por el pleno convencimiento de su utilidad. No obstante, la Dirección General de Tráfico ha instalado en diversos puntos de España una serie de cámaras de visión artificial para la detección automatizada de vehículos cuyos ocupantes no utilizan el cinturón de seguridad (224), así como aquellos que no respetan los semáforos en rojo(2), la línea continua (4) o la señal de STOP (2).