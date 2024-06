Arranca la EBAU en la Comunidad Valenciana con buenas sensaciones: “Me ha gustado el examen”

Este martes se realizan las pruebas con el examen de Lengua castellana y Literatura II, seguido de Valenciano: Lengua y Literatura II. Por la tarde será el turno de los exámenes de Biología, Empresa y Diseño de Modelos de Negocio, Tecnología e Ingeniería II, Historia de la Música y de la Danza y Fundamentos Artísticos. A continuación, se harán las pruebas de Física; Historia del Arte; Coro y Técnica Vocal II; y Diseño.

La primera prueba a la que se han enfrentado ya ha dibujado una sonrisa en muchos de los alumnos citados en la Facultad de Farmacia de Burjassot. Los habituales nervios previos han dado paso a las sonrisas: “Me ha gustado... Ha caído lo que esperábamos de literatura”, relatan. Antonio Buero Vallejo, ganador del Premio Lope de Vega en 1949 y del Premio Cervantes en 1986, ha sido la opción a la que se han tenido que enfrentar. Algunos preferían a Martín Gaite, pero finalmente “ha sido bastante fácil”.

Empezar con buen pie

“He salido mejor de lo que me esperaba y de cara a los siguientes voy con mejores expectativas”. Es otro de los comunes denominadores tras el pistoletazo de salida de la EBAU en la Comunidad Valenciana: “Sales del examen y te olvidas. Lo de hablar de las respuestas que ha puesto el otro es para ponerte más nervioso porque luego, si no coincidís, te pones a pensar en quién lo tenía bien y quién no”.









Los datos de la selectividad en la Comunidad Valenciana

Más de 24.200 estudiantes han comenzado este martes las pruebas de acceso a la universidad que se desarrollarán hasta el jueves. Un total de 56 tribunales repartidos de la siguiente manera: 16 de la Universitat de València, 12 de la Universitat Politècnica de Valencia, 11 de la Universidad de Alicante, 11 de la Universidad Miguel Hernández de Elche y 6 de la Universitat Jaume I de Castelló. Estos tribunales están distribuidos por toda la Comunitat Valenciana, no únicamente en la sede principal de cada universidad.

El conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha visitado esta mañana la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universitat de Valencia con motivo del inicio de las pruebas acompañado por Isabel Vázquez, vicerrectora de estudios de la Universitat de València.

El conseller ha deseado a los estudiantes “toda la suerte del mundo y que puedan alcanzar sus objetivos” y ha recordado que el año pasado se obtuvo un 98,25 % de aprobados y que la nota media de acceso a la Universidad de los estudiantes de la Comunitat fue de 7,43 puntos. Una calificación que se extrae de la nota media del bachillerato de los presentados a la fase obligatoria, que el año pasado fue de 7,86 (representa un 60 % de la nota final) y la nota media de los exámenes de la fase obligatoria, que fue de 6,78 (representa un 40 %).

De los estudiantes que se presentan este año a las pruebas, el 59 % son mujeres y el 41 % restante, hombres. La mayor parte de estos estudiantes, un 92 %, accede a las PAU tras haber cursado Bachillerato, y el 8 % restante lo hace tras realizar un ciclo formativo. Este año destaca, asimismo, que la matrícula de estudiantes que proceden de un ciclo formativo se ha incrementado en un 13 %.

El segundo y tercer turno de exámenes

Por su parte, el miércoles comenzará la jornada con los exámenes de Historia de España e Historia de la filosofía. Los alumnos continuarán con las pruebas de Matemáticas II, Latín II, Análisis Musical II y Dibujo Artístico II. A continuación, en horario vespertino, se realizarán los exámenes de Química, Literatura Dramática, Geografía y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II. El miércoles acabará con la realización de los exámenes de Dibujo Técnico II, Griego II, Técnicas de Expresión Graficoplástica y Geología y Ciencias Ambientales.

Por último, el jueves a primera hora se realizará el examen de Inglés, Alemán, Francés e Italiano. A continuación, se realizarán los exámenes de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Artes Escénicas II. La jornada de la tarde será para realizar las pruebas los alumnos a los que se le solapen algunas asignaturas.

La selectividad del próximo año

El titular de educación del gobierno valenciano, José Antonio Rovira, ha explicado que ya se trabaja en un nuevo modelo de EBAU común entre varias regiones: “Las comunidades bilingües tendremos siempre una asignatura más, pero sí que hay materias comunes donde la prueba debería ser común en todo el Estado”. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? “Para homogeneizar basándonos en que todos los alumnos pueden acudir a cualquier universidad española”.