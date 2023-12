El Pleno de la Diputació de Castelló ha aprobado hoy el presupuesto para 2024, cifrado en 193,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,9 por ciento con respecto a 2023, con los votos en contra de PSOE y Compromís y la abstención de VOX. Compromís ha presentado una enmienda a las cuentas, que ha sido desestimada.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha resaltado que se trata de unos presupuestos "realistas y eficaces". Justo tras el pleno celebrado este martes, ha pasado por los micrófonos de COPE, para desgranar unas cuentas pensando en 2024 y que tienen cinco ejes de actuación: impulso a los 135 municipios, dinamización de la provincia, atención directa a las personas, apuesta por nuestra identidad y generación de oportunidades. El grueso de las inversiones del presupuesto va dirigido a los municipios con el fin de impulsar y generar las mismas oportunidades al conjunto de toda la ciudadanía de la provincia.

La cifra tota, la más elevada: 193,7 millones

"No me vanaglorio por ello porque cuando el presupuesto de esta casa es alto significa que a los castellonenses se les ha cobrado más impuestos de los que se necesitan. A mí me gusta que los ciudadanos tengan el dinero en su bolsillo, pero sí que es un presupuesto realista. Se han acabado los cuentos para que los municipios puedan recibir más recursos con menos burocracia".

Acciones ante una posible DANA o un incendio

"Ante un escenario así será la primera vez que la Diputació tenga una línea abierta de manera inmediata. Afectados por el incendio de Bejís no han podido cobrar los convenios por la burocracia. Eso ahora cambiará porque podremos actuar".

5 ejes del presupuesto

El primer eje de actuación, que lleva el nombre impulso a los 135 municipios, suma más de 57,7 millones de euros. De este modo, uno de cada cuatro euros consignados en el presupuesto va dirigido al corazón que bombea esta Diputació: más recursos directos a los municipios para resolver sus problemas y dar respuesta a sus necesidades

Por lo que hace a la apuesta de la institución provincial para que la provincia de Castellón refuerce su proyección deportiva, turística y cultural a nivel nacional e internacional, el presupuesto reserva 24 millones de euros para el impulso de Castellón como escenario deportivo, como referente turístico y como espacio cultural.

Asimismo, el presupuesto 2024 de la Diputació de Castellón está diseñado para crear una base sólida de bienestar y progreso en la vida de las personas y, con el objetivo de generar igualdad real, efectiva y soluciones, la institución provincial reserva 13,6 millones de euros para priorizar el apoyo a las personas, colectivos y asociaciones más necesitadas de la provincia.

Otro de los compromisos del gobierno provincial es sembrar desarrollo y crecimiento en los municipios de Castellón y con ese objetivo el gobierno provincial va a apostar de manera firme por el emprendimiento, la cerámica y la innovación como catalizadores fundamentales para superar las dificultades y construir un futuro resiliente y próspero para todos. Para todo ello, el presupuesto contempla una partida global superior a los 5,3 millones de euros.

Por último, la apuesta por nuestra identidad, el apoyo a los sectores primarios, la defensa del territorio y de nuestras tradiciones también ocupa un lugar de excepción en las cuentas de esta corporación provincial. En todo aquello que caracteriza y hace única a la provincia y hay que preservar y proteger, las cuentas de esta Diputación destinan 4,1 millones de para el próximo ejercicio.