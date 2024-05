Vila-real aprueba una nueva gasolinera frente a viviendas: "Cumple escrupulosamente la seguridad"

No fue ni hace un año cuando en Castellón una polémica afloraba, especialmente en el barrio de Rafalafena. La instalación de una gasolinera junto a viviendas y con centros educativos cercanos ponía la alarma en esta zona, y llegaba al ayuntamiento, donde, ante las críticas, se decretó un cambio de normativa que prohibía la instalación de este tipo de servicio en zonas cercanas a residencias.

Un problema que ahora ha llegado a Vila-real, y donde la solución ha sido totalmente contraria. Así, el ayuntamiento ha dado el permiso para la instalación de una gasolinera en la avenida Europa, justo enfrente de un grupo de villas adosadas y con el colegio Pío XII a unos 100 metros.

De nuevo, las quejas han surgido por este proyecto. Ante ello, la respuesta del ayuntamiento ha sido clara: “Éste es un tema 100% legal. El ayuntamiento no tiene una varita mágica para decir que no se pone porque sería prevaricar, y por lo tanto el consistorio no tiene otra opción que, si un empresario quiere hacer una gasolinera en un lugar determinado y cumple todas las leyes de manera escrupulosa, no hay más remedio que darle la licencia oportuna”.

Reuniones

Así lo ha apuntado en COPE el edil de Territorio, Emilio Obiol, que ha recordado por ejemplo que en la localidad ya hay gasolineras que incluso están más cercanas a un centro educativo que esta propia instalación, y pese a ello “comprendo que nadie quiere un establecimiento como éste pero las medidas de seguridad son muy escrupulosas”.

Obiol ha matizado que ya se han producido reuniones con vecinos y la AMPA del centro educativo: “estamos dando todas las explicaciones a título individual y colectivo. Yo mismo he estado en el colegio explicando a los padres y vecinos la situación. Diálogo y transparencia ya que no hay nada que ocultar”.

El edil ha recordado además que esta obra conlleva también la construcción de una rotonda en el cruce con la calle Borriana que supondrá “cumplir todavía más la seguridad. Además, pretende otros objetivos como calmar el tráfico en la avenida Francia y Europa, que los coches vayan a menor velocidad. No sólo es seguridad específica de la gasolinera sino también vial. Va a suponer además hacer un giro más seguro y corto hacia el centro de la ciudad y permitirá ser la biela de conexión con la futura estación de autobús”.





Retirada de torres media tensión en camí Ermita

Esta obra se suma a otra que se ha iniciado esta misma semana en otro punto de la localidad. Peatones, ciclistas y conductores están empezando a notar un movimiento en el camí Ermita que eliminará uno de esos puntos que se podrían calificar como peligrosos. La línea de media tensión que circula en paralelo a la calle pasará a estar soterrada, lo que conllevará además de unas obras que obligarán a cortar el carril bici, la eliminación de 5 torres de apoyo, con lo que se ganarán terrenos algunas fincas, perderán una molestia varios masets y ganará en seguridad una calle como es Tramontana. La inversión correrá a cargo completamente por Iberdrola y será de 156 mil euros. De cara a generar la menor molestia, eso sí, estas obras estarán paradas durante el verano.





Respecto a ello, Obiol destaca que “es una obra largamente deseada por la ciudad. Va a significar el derribo del centro de transformación antiguo que está en pleno Termet (el conocido como “el palomar”) y también desaparece otro “clásico” del paisaje urbano como es una torre en la calle Tramuntana que está en medio de la calle”.

Junto a ello, también “se van a eliminar otros postes de baja tensión. Estoy contento pero me hubiera gustado hacer meses antes. En todo caso, bienvenida esta inversión por parte de Iberdrola”.