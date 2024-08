Vila-real alerta vía señales de construir en suelo no urbanizable

El Ayuntamiento de Vila-real, en su compromiso con el cumplimiento de la legislación en materia urbanística y la protección de los espacios en los cuales no está permitida la construcción, y atendiendo a las indicaciones de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, ha reforzado la información a la ciudadanía para advertir de las consecuencias judiciales que supone la construcción en suelo no urbanizable. El concejal de Territorio, Emilio M. Obiol, explica que se han colocado una serie de señales en diferentes puntos del término en las cuales se informa de la legislación aplicable al suelo no urbanizable y el delito que supone la urbanización, construcción, edificación, así como parcelación en estos terrenos. La competencia de la vigilancia y sanción en los casos de incumplimiento de la legislación corresponde, en todo caso, a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio.

Obiol ha recordado que el Ayuntamiento de Vila-real fue uno de los primeros de la Comunidad en adherirse y delegar competencias a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, un organismo creado por la Generalitat para la protección de la legalidad urbanística en suelo no urbanizable, tanto común como protegido, de la Comunidad Valenciana. De este modo, desde que en julio de 2021 el Pleno del Ayuntamiento aprobara la adhesión a este organismo autonómico, el Ayuntamiento de Vila-real tiene delegada en la agencia “la competencia exclusiva en materia de protección de la legalidad urbanística, sanción y restauración de la legalidad, respeto a las infracciones urbanísticas graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido del municipio, que correspondan a edificaciones que se empiezan a construir a partir de la fecha de publicación del acuerdo de adhesión”.

A pesar de que las competencias están delegadas, “desde el Ayuntamiento de Vila-real estamos vigilantes y somos los primeros en defender un modelo sostenible de desarrollo urbanístico y la protección de los espacios en los cuales la legislación no permite la construcción”. Con la colocación de estas señales, “queremos informar y también lanzar un mensaje de advertencia, puesto que este tipo de infracciones no son una broma, son un delito que implica consecuencias judiciales”.

Se trata de placas metálicas cono unas dimensionas de 1,2 x 0,9 metros que se situan de momento en cinco puntos del término municipal: la rotonda del camino Betxí con la ronda Suroeste, el inicio del camino Vora Riu del Madrigal con el camino Viejo Onda-Castellón, el camino Viejo Vila-real-Onda (antes del puente de la AP-7), el camino Almassora (junto al túnel de la N340), y el camino viejo Onda-Castellón, pasando la Florida.

El texto avisa de la prohibición y el delito que supone la realización de obras de urbanización, construcción o edificación, así como parcelaciones o divisiones de terreno en suelo no urbanizable. Además, se incluyen los artículos del Código Penal y la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que sancionan estas infracciones. Finalmente, también se insta los vecinos y vecinas a informarse en el Ayuntamiento de Vila-real antes de tomar cualquier decisión de compra de suelo no urbanizable común.