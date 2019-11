Sanidad deja sin fisioterapeuta a 46 niños con necesidades especiales de Castellón

La situación sanitaria en la provincia de Castellón como consecuencia de los recortes está afectando a la calidad asistencial que se da en los principales centros médicos de este territorio.

De hecho, según ha podido conocer la Cadena COPE, hay más de cuarenta niños con necesidades especiales que se han visto perjudicados porque hace más de un mes que Sanitat ha prescindido de un fisioterapeuta pediátrico y reclaman que, tanto el Hospital Provincial como el Hospital General de Castellón, incorporen urgentemente uno para que puedan continuar sus hijos el tratamiento.

Como explica en COPE María Badenes, una de las madres afectadas por este hecho, "los niños están muy desatendidos" y en circunstancias muy delicadas ya que "a nivel motor, cuanto más tiempo estén sin tratamiento, peor van a ir", con lo que temen que "las consecuencias son peores".

Y es que ven como la posibilidad de que sus hijos puedan evitar pasar por el quirófano se reduce como consecuencia de la falta de tratamiento que sufren: "Si coges a un niño y empiezas el tratamiento lo antes posible, ese niño se recuperará. Pero si ese niño está en lista de espera o no accede al tratamiento, cada vez ese niño va a estar peor". María sostiene que los gestores sanitarios "no son conscientes" de esta situación.

Y lo peor es que "no hay ninguna explicación, cero. Y los niños van a peor. La explicación es que el que pueda que se lo pague", lamenta María.

Desde el 1 de octubre este servicio ha dejado de prestarse en el Hospital General, cuya plaza depende del Consorcio Hospitalario Provincial, cuya gestión ha asumido la Generalitat Valenciana. Reclaman estos padres que "debería cubrirse la vacante y contratar otro fisio más y una terapeuta ocupacional ya que solo tenemos una en los dos hospitales para todos los niños de Castellón".

Y es que esta situación lleva a que la hija de María, "con una escoliosis de 64º, a punto de entrar en quirófano para intervenirla si no sigue con el tratamiento de fisioterapia, seguimos esperando. Van pasando los días y los niños están sin fisioterapia. En el caso de mi hija si no seguimos con la fisioterapia nos veremos abocados a un quirófano".

Añade que "los niños no tienen otra forma de acceder a la fisioterapia si no es a través del hospital, porque cuesta muy caro. Si vas a intentarlo pagar por lo privado una sesión es 30 euros y eso no lo puede mantener una economía familiar".

Firmas en change.org

De hecho, las familias afectadas están recogiendo firmas en la plataforma Change.org a través del siguiente enlace: https://www.change.org/p/personas-urge-fisioterapeuta-infantil-para-hospital-de-castellon