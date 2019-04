Un partido de prebenjamines que termina con un gran gesto de deportividad en Castellón

Este fin de semana se ha producido un gesto de gran deportividad que se ha dado en un partido de fútbol de la categoría prebenjamin entre el CF San Pedro "B" y el Villarreal CF "B", perteneciente a la categoría de primer año.

Todo se inició tras detectar el árbitro, Antonio Rodríguez, que un futbolista del CF San Pedro no disputaba los balones, por lo que cuando se detuvo el juego se acercó al pequeño y le preguntó "por qué no quería patear el balón. El nene no responde, vuelvo a insistir y sigue sin hacerme caso, con una timidez que hacía encogerse a cualquier persona", según explica el colegiado en el acta arbitral.

Tras ello, el delegado del equipo se dirige al árbitro al que le advierte: "No te preocupes, es autista", motivo por el que no responde el pequeño. Como consecuencia, "comentamos con el cuerpo técnico del Villarreal que su equipo jugará con un jugador menos, sin mirar resultado y buscando un gesto de deportividad y humanidad".

Entonces el Villarreal retira a un jugador y en lugar de continuar con ocho futbolistas, finaliza el partido con siete. En el momento en el que se produjo esa situación el partido lo ganaba 0-4 el Villarreal, que finalizaría venciendo 0-10.

En el acta, a la que ha tenido acceso COPE, el árbitro Antonio Rodríguez, explica que quiso dirigirse como un formador más, "lo que debemos ser los árbitros en estas categorías". Además, tras conocer que tiene autismo, "se me cae el mundo. Nunca me había encontrado con esa circunstancia".

El colegiado reflejaba todo lo ocurrido en el acta arbitral y, quería también en ella, "agradecer enormemente la ayuda y gesto de todo el cuerpo técnico del Villarreal con ésta acción; los niños están por encima de un resultado".