La Mare de Déu del Lledó visita las parroquias de Castellón por el centenario de su coronación

En los actos por el centenario de la coronación como patrona de la Mare de Déu del Lledó, este sábado se inician las visitas de la patrona a todas las parroquias de la capital de la Plana. "A las 9:30 tendremos la misa aquí en la basílica, después se repartirá la novena y se bajará a la Virgen para colocarla en la peana", explica a COPE el prior de Lledó, Joaquín Guillamón.

La patrona visita cada espacio de culto cada 25 años, "día y medio estará en cada parroquia y hay previstas celebraciones, misas, presentación de niños, ofrendas... que los feligreses de la parroquia van a disfrutar y todo el pueblo de Castellón". La peregrinación continuará hasta que el día 27 la Mare de Déu del Lledó llegue a la concatedral de Santa María.

Visitas

Este sábado las 12:00 horas tendrá lugar la salida de Nuestra Señora del Lledó de la Basílica, en procesión presidida por el Prior de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó, Rvdo. D. Joaquín Guillamón, portada a hombros de la Asociación de Barreros Mare de Déu del Lledó, escoltada durante el recorrido por la Escuadra Ecuestre de la Policía Nacional, la Guardia Rural y acompañada por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló. A las 13:00 horas llegará a la capilla de la sangre donde será recibida por el obispo, monseñor Casimiro López Llorente y las autoridades.

A las 17:15 será la salida desde la Capilla de la Purísima Sangre con destino a la Parroquia Sant Pere del Grao de Castellón donde llegará a las 18:00 horas, concretamente a la plaza de la Virgen del Carmen.

Para el domingo habrá despertà a las 9 en el Grao; solemne misa a las 12 presidida por el obispo; a las 16:15 h. despedida litúrgica y a las 17:00 h. saldrá la virgen del Lledó hacia la parroquia de Santo Tomás de Villanueva donde llegará a las 19:30 h.

El lunes 15 de abril: 09:00h. Durante la mañana, desarrollo de actividades programadas en la Parroquia Santo Tomás de Villanueva, destacando la acogida de alumnos de centros escolares en la zona donde se encuentra la parroquia; 18:00h. Celebración de la Palabra y despedida de la Virgen, portada por feligreses de la parroquia y a las 19:30h. Recepción en la Parroquia San Cristóbal. La Virgen llegará portada por voluntarios de la parroquia, siguiendo itinerario desde C/ Moncófar, C/ Tenerías, C/ Tarragona y C/ Lagasca y a las 20:00h. Santa Misa y seguidamente, vigilia de oración.

Actos centrales

El sábado 4 de mayo es el día en el que se conmemora el centenario. Día en el que entre otros actos habrá Misa Estacional Conmemorativa por el Centenario de la Coronación y celebración del XXV Aniversario Consagración de Santa María. Posteriormente, traslado procesional de la imagen de la Verge del Lledó desde la Concatedral de Santa María hasta la Plaza de la Independencia, donde se desarrollará el acto Conmemorativo del Centenario de la Coronación de Nuestra Señora del Lledó y en el que participará Rdmo. Mons. D. Bernadito Auza, Nuncio Apostólico de Su Santidad en España.