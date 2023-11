La maquinaria cerámica cerrará 2023 con una caída de producción del 25%

La asamblea general de la Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria y Bienes de Equipo para la Industria Cerámica confirmó la entrada de una nueva junta directiva, encabeza por José Miquel, desde Macer. Un Miquel que hoy ya pasa por los micrófonos de COPE Castellón.

Con apenas 5 días en el cargo, el nuevo presidente de ASEBEC ya apunta algunos objetivos y trabajos prioritarios, que en todo caso tampoco suponen un gran cambio. El primer lema, la unión hace la fuerza, por lo que mantendrá su trabajo constante con sus socios del cluster, es decir, ASCER y ANFFECC.

Y es que la situación no olvidemos sigue complicada en un sector que vislumbra un cierre de 2023 difícil. Una tormenta perfecta que ha dejado en situación difícil a la cerámica, a lo que se ha sumado unas ayudas que o no llegan o son insuficientes. Un mantra muy conocido y que recuerda Miquel, lamentando que “son muchas promesas pero al final la cerámica sigue siendo la única que no recibe ayudas estatales mientras otros sectores sí lo han hecho, y ello lleva a una situación muy complicada”.

Y es que el efecto dominó que vive la cerámica acaba también afectando a sus homólogos. Parafraseando a la presidenta de la Cámara, Lola Guillamón, si el azulejo se constipa el resto tiembla. Y éste ha sido el caso también de la maquinaria cerámica, con una caída de producción similar a su principal cliente. Apunta el nuevo presidente de ASEBEC que, mientras la cerámica apunta a un descenso del 30 por ciento, la maquinaria cerámica también cerrará este 2023 en negativo, con una caída de producción de aproximadamente el 25%.

Pero dentro de tanta negatividad, toca ver algo positivo, que puede llegar al inicio de 2024. Con un aumento de la presencia de este subsector en Cevisama y sobre todo con la posible apertura de un mercado importante pero que se cerró por problemas diplomáticos hace 2 años. Hablamos de Argelia, que podría volver a permitir la entrada de producción española. Algo que espera el propio Miquel.