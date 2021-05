Sanitarios de UCIs piden prudencia tras unos meses "muy dolorosos y con el personal agotado y muy cansado"

Dos hospitales de la provincia de Castellón no cuentan en su Unidad de Cuidados Intensivos con pacientes de covid-19. Son el Hospital Comarcal de Vinaròs y el Hospital General de Castellón. En el segundo centro, hospital de referencia, este miércoles es el segundo día consecutivo sin pacientes en la UCI de coronavirus, lo que no ocurría desde mitad de agosto de 2020.

En declaraciones a COPE, la jefa del servicio UCI del Hospital General, la doctora Amparo Ferrandis, muestra que "es una excelente noticia, pero no podemos olvidar que siguen ingresando pacientes covid en planta y no descartamos que alguno de ellos tengamos que ingresarlo en cuidados intensivos". De hecho, "estamos contentos de no tener pacientes ingresados".

Esto les permite tomar un respiro a los profesionales sanitarios tras meses de una gran carga asistencial y muy duros. De hecho, la tercera ola ha sido la más dolorosa. "Ha sido horrible; ha sido muy dramática", aunque destaca que "tenemos unas buenas cifras de supervivencia de estos pacientes".

Catorce meses de lucha contra la pandemia lleva a que "tenemos el personal muy cansado y agotado", tal y como reconoce la doctora Ferrandis.

Ahora toca prudencia. La presión hospitalaria ha disminuido con 33 pacientes ingresados en los hospitales, de los que 12 están en el General, pero el virus no ha desaparecido. La covid-19 puede seguir contagiando y de hecho lo está haciendo con personas de menor edad. Por ello, la doctora Ferrandis pide prudencia y continuar respetando las medidas sanitarias.

"Quiero darle las gracias a la ciudadanía porque se ha comportado estupendamente, ha guardado las medidas de precaución adecuada y hemos bajado la incidencia a menos de 50 casos por cada cien mil habitantes". Eso si, "no debemos olvidar que esto puede volver a estallar. La pandemia no se ha terminado; el virus lo tenemos presente y todavía tenemos bastante gente sin vacunar", por lo que hace una llamada "a toda la población joven" ya que "una vida es una vida y es muy importante seguir manteniendo las medidas de precaución".

Y es que incluso la vacuna no hace desaparecer del todo el riesgo de contagios. De hecho, en el Hospital General ha habido alguna persona que ha requerido de cuidados en la UCI tras haber recibido la primera dosis de la vacuna. Según explica la doctora jefa del servicio UCI del Hospital General de Castellón, "hemos tenido algún paciente que ha recibido la primera dosis y ha tenido que ingresar en la UCI. Hasta que no tiene la pauta completa, no podemos decir que ese paciente tiene anticuerpos suficientes para vencer la enfermedad", y aún así, "todavía pueda ser transmisor de la enfermedad".