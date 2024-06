Los cortometrajes llegan al centro penitenciario de Albocàsser: "Me dieron las gracias"

Son vistos como espacios peligrosos, y al que poco ha ayudado sucesos como el asesinato ocurrido a principios de año en un centro penitenciario de Tarragona, pero la realidad va más allá.

"Todos hemos visto Celda 211 y tenemos unas influencias cinematográficas que nos ponen la venda en los ojos", pero una vez dentro la experiencia cambia. La frase nos la ha dicho en COPE el director Sergi González, que hace pocas fechas ha realizado una visita a reclusos del centro penitenciario Castellón II, situado en Albocàsser, para hacer una presentación-coloquio de algunos de sus proyectos.





Mucho papeleo

Una visita que conllevó mucho preparativo previo, especialmente en cuanto a permisos. Sobre ello, González nos explicaba que "es un proyecto que llevamos desde hace mucho tiempo, lleva una burocracia que es lenta, y hay que pedir muchos permisos, pero al final lo hemos conseguido".

Tras lograrlo, allí se plantó el director completamente sólo ("aunque me dijeron que podía venir alguien de mi equipo, quería estar así") para afrontar esta experiencia, que una vez pasada reconoce que "no te diré que salí siendo una persona nueva, pero fue una experiencia muy importante de mi vida".





Proyecciones

Una vez allí, González les mostró 2 de sus creaciones (“Será nuestro secreto” y “Como cualquier otro”), que se son según su director "cortos muy emotivos y ver aquella gente emocionada, que hacían cola para darte la mano. Mira si soy tonto, que le pregunté al llegar al educador social si podía tocarlos, y él me dijo “por qué no”".

No fue ésta la única anécdota que pudo vivir con ellos. El director explicaba en nuestros micrófonos que "una de mis obsesiones era no sólo enseñar los cortos, sino también hablar con ellos, aunque los funcionarios me dijeron que no eran muy habladores. Nos tuvieron que cortar tras una hora donde hablamos tranquilamente de la vida, los cortos. Acabamos hablando de todo".

Tras esta experiencia especial, Sergi González también tiene clara una cosa, y lo hace de nuevo apelando a una referencia cinematográfica: volverá: "Fue maravilloso, les prometí volver y volveré a proyectar más cosas".