Les Useres se reafirma como "Poble de Vi" con la décima edición de su Fira

Les Useres celebra este sábado y domingo la décima edición de su Fira del Vi, una cita para poner en valor a las 5 bodegas de la localidad, que presentarán sus nuevos vinos en esta cita que sumará gastronomía, música, juegos infantiles y presentaciones. Una cita que vale para destacar además la calidad de los vinos locales y provinciales.

Nos ha presentado este evento el alcalde de la localidad, Jaime Martínez, destacando que “cuando empezamos hace 10 años nuestro objetivo era destacar y potenciar los vinos y los productos de nuestra tierra, porque no eran tan reconocidos. Los frutos se están dando y año tras año tenemos vinos de gran nivel en alguna de nuestras bodegas”.

#Audio Ya puedes volver a escuchar el #GastroCopeCS de esta semana con la Fira del Vi del @Ayunt_LesUsereshttps://t.co/capIo0sXX4 — ?COPE Castellón? (@copecastellon) May 16, 2024





Amplia programación

Unos vinos, los de El Mollet, Barón d'Alba, Bodega Les Useres, Flors y Vinya Natura que se podrán disfrutar en los stands situados en la calle Calvario, y de manera más tranquila y formativa en las catas, que valdrán para conocer de primera mano dichas novedades: “Hemos intentado no cambiar. Habrá en la zona de la feria paradas de las bodegas y comida y luego hace una cata cada bodega en un local bajo el ayuntamiento. Está a unos 50 metros de la feria y allí la gente puede escuchar de forma más tranquila las presentaciones de cada uno de los bodegueros”.

Pero como decimos, no sólo de vinos vive la feria. También la gastronomía se presenta como complemento perfecto, tanto con platos típicos como arroces a delicias locales como el tombet: “Hay una gran variedad, de pizzas a tombet. También paradas de queso, carnicerías, panaderías... hay de todo tipo de comida”.

Y para completar la oferta, una serie de eventos complementarios con los que cerrar una programación de disfrute. Y además, como recuerda Martínez, con opciones para toda la familia ya que estará “la música en directo para animar a la gente, también enseñamos nuestra joya como el Mudeu dels Pelegrins y para niños hay un recinto cerrado donde se planean juegos infantiles”.

Camino a la DO

Todo ello como decimos será el sábado y domingo, pero tras ello tocará volver al trabajo en este caso más lento como es el administrativo. Y es que la búsqueda de la Denominación de Origen se ha tornado como básico a corto plazo y de cara a ello las expectativas son altas. El alcalde de Les Useres espera también este resultado positivo, aunque recuerda: pese a no ser DO, los vinos de Les Useres y de Castelló ya son de altísima calidad: “Es un tema que no depende de nosotros, pero se está luchando por ello y parece que esté avanzando. En todo caso, la calidad de los vinos es bastante buena. La Denominación es más el título, ya que ahora se produce como si ya lo fuera”.