Jessica Miravete asume la presidencia de la Mancomunidad del Alto Palancia

Lo hace con el “compromiso de trabajar por las demandas de los vecinos de la comarca, al servicio de unos municipios que suman 23.000 habitantes y que requieren de las máximas atenciones y nuevas soluciones, algo que el equipo que hasta la fecha asumía las responsabilidades no les estaba prestando”.

El nombramiento se ha producido tras la votación que ha tenido lugar en el seno de la organización, en la que Miravete ha quedado proclamada presidenta con 31 votos a favor de un total de 55 representantes municipales. Junto a la alcaldesa de Azuébar, conforman su equipo directivo Antonio Martínez, alcalde de Caudiel; Rosa María Guillermo, alcaldesa de Matet; Jorge Peiró, alcalde de Jérica; Ester Giralte, alcaldesa de Gaibiel; Carlos del Río, alcalde de Torás; José Arenes, teniente alcalde de El Toro; y María Amparo Pérez, alcaldesa de Villanueva de Viver.

Jessica Miravete asegura que los pilares de su gestión van a ser “diálogo, trabajo y una profunda actitud reivindicativa para luchar contra el grave problema del riesgo de despoblación que padece la comarca”. En este sentido, Miravete subraya que el objetivo del nuevo equipo que se ha puesto al frente de la Mancominidad del Alto Palancia es “generar oportunidades, gestionar los mejores servicios posibles para todos los vecinos de las 28 localidades, mejorando su calidad de vida y, al mismo tiempo, situar nuestros municipios en el mapa del futuro”. Además, la alcaldesa de Azuébar tiende “la mano para trabajar desde el consenso, en beneficio de todos”.

Con la llegada de Miravete a la presidencia se pone fin a la situación de bloqueo que ahora mismo se vivía en el seno de la Mancomunidad, después de que, por decisión del Gobierno autonómico del Botànic se hubiera modificado el mapa de los Servicios Sociales de todas las mancomunidades, produciéndose un cambio del equilibrio de los municipios a favor del Partido Popular. Así, el PSOE, que ocupaba la presidencia desde el año 2015, se negaba a seguir asumiendo la presidencia a cambio de una cogobernanza en el resto de delegaciones, tal y como le ofrecía el PP, a pesar de que los Populares ocupan ahora la mayoría en el seno del ente, con 16 alcaldías, frente a las 10 de municipios socialistas y dos del grupo mixto.

“Hoy es un día importante para la comarca. Se pone fin a una situación de bloqueo que solo respondía al deseo de la presidencia de seguir trabajando al servicio de las siglas del PSOE, en lugar de por los vecinos del Alto Palancia, una comarca integrada por muchos pueblos pequeños que necesitan soluciones en lugar de afrontar problemas que nada tienen que ver con los ciudadanos. Mi compromiso es estar al lado de todos los vecinos de la mancomunidad, porque en este proyecto, el de mejorar la calidad de vida de los pueblos de la comarca, estamos todos en el mismo barco”, ha subrayado Jessica Miravete, nueva presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, quien insiste en que los ejes de su trabajo se van a basar en la “creación de empleo mediante la potenciación del sector turístico y la captación de nuevas inversiones, así como la mejora y ampliación de los servicios públicos que reciben los vecinos. De esta manera lograremos revertir la actual situación de despoblamiento que padece la comarca”.





Críticas de Martínez en su salida

Por su parte, el presidente saliente, el alcalde de Sot de Ferrer Ramón Martínez (PSPV) lamentaba que “el PP ha corrido raudo y veloz para aprovecharse y cambiar la presidencia sin importarle la buena convivencia y el apoyo que obtuve, tanto en 2015 como en 2019 para asumir esta presidencia. Un apoyo unánime que me dieron todos los alcaldes y alcaldesas, también del PP, y que ahora van a hacer lo contrario obligados por su partido. Porque esta decisión, no tiene nada de que ver con el Alto Palancia, esta decisión no se ha tomado aquí, sino más lejos. Ha sido llegar la nueva secretaria general al Partido Popular y volar por los aires todo lo conseguido entre todos. Porque para el nuevo PP, que cada vez se parece más al no tan viejo PP, solo hay una manera de hacer política, —la mala—, la que antepone un cargo a servir a la ciudadanía. Y en política, no todo vale”.

Martínez ha señalado que hoy “es un día triste” porque “la política partidista, la que solo mira el carné y la que quiere un cargo, se ha salido con la suya, y no todo debería valer en política”. “Creo en una política para servir, y no para servirse, por eso obtuve el apoyo unánime para ser presidente de la mancomunidad, de todos los partidos, porque confiaron en mí para servir a los municipios. Y no me importaba de qué partido eran sus alcaldes o alcaldesas, sino ayudar para ver las necesidades y los problemas, en cómo mejorar, protegernos y tener mejores servicios todos los días y todos los municipios, juntos, y todos a una”, ha añadido.

Además, ha resaltado que cuando fue elegido presidente, la mancomunidad contaba con 16 municipio y que, ahora, cuenta con 28. “Es un resultado fantástico para la mancomunidad, para tirar adelante, para ayudarnos más entre todos y dotarnos de más servicios”, ha resaltado Martínez quien ha repasado todos los proyectos alcanzados durante su presidencia.