El Instituto Oncológico Vithas incorpora a Javier Garde Noguera desde el centro de Castellón

El Instituto Oncológico Vithas (IOV) continúa su expansion entre los 20 hospitales del grupo incorporando a buena parte de los líderes de las especialidades que tratan el cáncer en España, profesionales con larga experiencia, una visión innovadora de la asistencia sanitaria, excelente manejo de nuevos fármacos y terapias personalizadas así como un robusto compromiso con la investigación.

Entre los profesionales más destacados que ya forman parte del IOV están los doctores Alba Conejo (Vithas Xanit y Vithas Málaga), Garde Noguera (Vithas Valencia Consuelo y Vithas Castellón), Rodríguez Pascual y Ugidos de la Varga (Hospitales Universitarios Vithas Madrid Aravaca, Vithas Madrid La Milagrosa y Vithas Madrid Arturo Soria), Guillem Porta (Vithas Valencia 9 de Octubre), y Sánchez Rovira (Vithas Granada y Vithas Almería).

Estos líderes, acompañados por la última tecnología recientemente incorporada en radioterapia, diagnóstico y cirugía oncológica, hacen del IOV uno de los nuevos referentes nacionales en oncología. Además, los servicios complementarios que esta implantando el IOV en los distintos hospitales, tales como consejo genético, diagnóstico molecular, cardio-oncología o cuidados tan básicos y demandados como son el apoyo en nutrición, psico-oncología o ejercicio ofrecen un cuidado integral al paciente. Asímismo, en colaboración con Fundación Vithas, el continuo crecimiento en ensayos clínicos oncológicos permite ofrecer a los pacientes nuevas oportunidades de acceso a tratamientos y fármacos innovadores.

Se consolida así el modelo de institutos de Vithas, que se inició en 2022 con el Instituto Cardiovascular Vithas, y ha tenido continuidad con el Instituto de Neurociencias Vithas y, más recientemente, el IOV. Un modelo que se caracteriza por ofrecer una atención médica 360º gracias al trabajo en red de sus integrantes, el fomento de la investigación traslacional para facilitar el acceso de los pacientes a nuevos fármacos y terapias, y la docencia.





Oncólogos de avalada trayectoria que ya forman parte del IOV

El Dr. Emilio Alba Conejo compagina la jefatura del Servicio de Oncología de los Hospitales Vithas Xanit Internacional y Vithas Málaga, y es el director del Instituto Oncológico en ambos centros. Es licenciado en Medicina y Cirugía por Universidad de Málaga (1981) y experto en cáncer de mama, tumores germinales de testículo y ensayos clínicos Fase Ib-III. Entre otros méritos, es miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica, de la Sociedad Andaluza de Cancerología, de la European Society of Medical Oncology (ESMO), de la Sociedad Andaluza de Cuidados paliativos y de la American Society of Clinical Oncology (ASCO).

El Dr. Javier Garde Noguera es oncólogo en los hospitales Vithas Valencia Consuelo y Vithas Castellón. Está especializado en la atención de pacientes con cáncer de pulmón y otros tumores torácicos, así como pacientes con carcinomas genitourinarios. Licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche especialista en oncología, Máster en Oncología Molecular por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Doctor en Medicina por la Universidad de Valencia, y profesor de la CEU San Pablo entre otros títulos.

Los Dres. Jesús Rodríguez Pascual y Lisardo Ugidos de la Varga son jefe de Servicio de Oncología Médica y director de Investigación Clínica, respectivamente, del Instituto Oncológico Vithas en Madrid (que incluye los Hospitales Universitarios Vithas Madrid La Milagrosa, Vithas Madrid Arturo Soria y Vithas Madrid Aravaca).

El Dr. Rodríguez es licenciado y doctor en Medicina, además de profesor de posgrado y director del Máster de Investigación Traslacional en Oncología en la Escuela Internacional de Doctorado CEU San Pablo (CEINDO). Asimismo, ha desarrollado su labor asistencial en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Destaca por su investigación en el campo de los tumores digestivos, a través de publicaciones científicas internacionales, capítulos de libros, presentaciones a congresos, cursos y ponencias.

Por su parte, el Dr. Ugidos es licenciado y doctor en Medicina y especialista en oncología médica. En el ámbito profesional, ha ejercido como jefe de la Unidad de Cabeza y Cuello en hospitales privados. A nivel investigador y docente, ha liderado múltiples ensayos clínicos y dirigido trabajos de fin de grado y tesis doctorales en la Universidad CEU San Pablo. Asimismo, es miembro de los grupos nacionales GECP (cáncer de ulmón) y TTCC (cabeza y cuello) y presidente del Tomakaku, grupo colaborativo multidisciplinar de Madrid y Castilla-La Mancha.

El doctor Vicente Guillem Porta es responsable de la Unidad de Oncología del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, tiene más de 40 años de experiencia como especialista en oncología médica. Ha sido coordinador del Plan Oncológico de la Comunidad Valenciana y miembro de la Comisión Nacional de Oncología Médica del Ministerio de Sanidad. En la actualidad, es miembro de las principales sociedades científico-médicas de oncología, entre otras, de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), la European Society of Medical Oncology (ESMO) y American Association for Cancer Research (AACR). Ha sido pionero en el desarrollo de las subespecialidades oncológicas, la implementación de los comités de tumores en los hospitales y del desarrollo de equipos multidisciplinares para mejorar la atención a los pacientes oncológicos.

Finalmente, el Dr. Pedro Sánchez Rovira es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y Máster en Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad Complutense de Madrid. Es Doctor en medicina por la Universidad de Córdoba.

Ha sido oncólogo médico en el Hospital de Cuenca y actualmente es director de oncología médica en el Complejo Hospitalario de Jaén y es jefe de oncólogía médica en los hospitales Vithas Granada y Vithas Almería. En Vithas Granada forma también parte de la consulta especializada en oncología molecular y cáncer hereditario.