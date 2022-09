La Generalitat apela a la concienciación ciudadana en su nuevo plan de seguridad industrial

La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha presentado el Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad Industrial en la Comunidad Valenciana 2022.

Se trata de una campaña de sensibilización que, bajo el lema #SiSeguretatIndustrialCV, persigue concienciar a la ciudadanía sobre las ventajas que supone mantener las instalaciones en el mejor estado de servicio, para con ello prevenir y limitar riesgos, así como proteger contra accidentes que afecten a los bienes, a nuestro entorno y, sobre todo, a las personas, así como, incrementar la percepción de la seguridad industrial como motor económico.

Según ha destacado la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Consumo, Empar Martínez, “en todos los locales comerciales, viviendas, centros docentes, restaurantes, hospitales, hoteles, industrias, etc. hay instalaciones, aparatos y equipos como ascensores, escaleras mecánicas, puertas automáticas, aires acondicionados, extintores, fogones, enchufes y puntos de luz… Y en todos, independientemente de su uso, debe asegurarse que cumplan con unos requisitos mínimos de seguridad industrial”.

Asimismo, ha hecho especial hincapié sobre la importancia de “dotar a las empresas de la figura del responsable de seguridad industrial. Un nuevo perfil profesional con funciones, responsabilidades, habilidades y conocimientos necesarios para coordinar y gestionar integralmente la seguridad de las instalaciones de un edificio o establecimiento”.

Esta iniciativa está promovida por el Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial, en el que participa la Conselleria, integrado por las organizaciones empresariales del metal Femeval y FEMPA, los Colegios de Ingenieros Industriales Técnicos y Superiores (Cogiticova y COIICV), la Asociación de Organismos de Control (ASEIVAL), y los agentes sociales CEV, CCOO y UGT.

Entre las acciones de la campaña, Femeval, ante la dificultad de visualizar la importancia de la seguridad de las instalaciones, le ha puesto cara a la seguridad industrial para hacerla tangible de una manera cercana y entendible para la ciudadanía.

Así, y con el lema “La seguridad industrial es algo que no ves. Pero que cuida de todo, para que a ti no te pase nada”, y bajo la premisa de que la seguridad industrial nos protege, aunque no la veamos, un curioso y divertido personaje vela en la sombra por el bienestar de una familia, un papá y su hija, en su vida cotidiana, revisando y asegurando las óptimas condiciones de aquellas instalaciones con las que interactúan como ascensores, puertas automáticas, climatización, instalaciones eléctricas y de gas, cámara frigorífica y extintores.

Para alcanzar una mayor audiencia, se ha elegido la exitosa plataforma de vídeo YouTube y se ha producido un spot de campaña de 30´´, así como tres píldoras audiovisuales de 15 en castellano y valenciano.

Según ha destacado el presidente de Femeval, Vicente Lafuente, “con este vídeo desde la primera semana de lanzamiento de la campaña el 11 de julio hasta el 8 de septiembre, hemos conseguido ya casi un millón de reproducciones, lo que supone una media 35.667 visualizaciones diarias”.

Como segunda iniciativa Femeval realizará una batería de cinco podcasts de 18 minutos de duración cada uno. Su objetivo, crear un espacio con contenidos interesantes para los profesionales de la seguridad industrial y la ciudadanía a través de entrevistas, recomendaciones, consejos, etc. en los que participarán los miembros del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial y estarán disponibles en su web y Redes Sociales.

Luis Rodríguez, presidente ejecutivo de FEMPA, ha presentado el II Congreso de Seguridad Industrial de la Comunidad Valenciana que se celebrará el jueves, 6 de octubre, de 9.00 a 20.00 h, en Distrito Digital en Alicante.

La segunda edición de este encuentro persigue reunir a todos los agentes relacionados con el sistema de la seguridad industrial de la Comunitat Valenciana, para resaltar y poner en valor las ventajas del correcto diseño, instalación, puesta en marcha, mantenimiento e inspección y revisión de las instalaciones de seguridad industrial en el mejor estado de servicio, todo ello en pro de la seguridad de personas y bienes.

El presidente de ASEIVAL, José Luis de la Rosa, ha dado a conocer la convocatoria de los II Premios de Seguridad industrial de la Comunitat Valenciana dirigidos a promover en el ámbito de la Comunidad Valenciana el reconocimiento y distinción de las entidades, personas físicas o jurídicas, que en el desarrollo de su actividad hayan destacado por su compromiso en la búsqueda de la excelencia en la seguridad y calidad industrial. Su celebración está prevista para el jueves, 3 de noviembre en El Real Casino Antiguo de Castellón.

Nieves Romero, decana del COIICV, ha presentado las mejoras de la WebApp SI-CHECK, una aplicación que permite a las empresas realizar un autodiagnóstico del estado de cumplimiento documental y de mantenimiento de las instalaciones que se rigen por los reglamentos de la Seguridad Industrial. También desarrollarán auditorías con relación al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad industrial en centros para personas con diversidad funcional de la Comunitat Valenciana.