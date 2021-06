Garrido avisó a Soriano que "va a ser complicado que pueda jugar" a los diez días de su llegada al Castellón

En Deportes COPE ha sido protagonista Jonatan Soriano. El delantero catalán ha analizado su paso por el CD Castellón al que llegó para tratar de ayudar a salvar la categoría pero no ha disfrutado de oportunidades para evitar el descenso.

Y es que Juan Carlos Garrido, técnico entre enero y mayo, no contó con el futbolista. Solo diez días después de su fichaje, tras su segundo partido, el entrenador le comunicó que no entraba en sus planes.

“Después de Lugo, la información que me llega es que va a ser complicado que pueda jugar porque el sistema era algo que no tenía que ver conmigo. Ahí yo me centro en ayudar en lo que puedo al equipo y dar lo mejor en los entrenamientos”, según desvela en COPE el atacante.

La explicación continuaba con que “titular ahora mismo no puedo ser. Vamos a ser defensivos y que yo soy ofensivo. Entonces que mis condiciones no son las óptimas para salir de inicio” y ha lamentado que "siempre he jugado en posiciones alejadas del área”.

Y eso que su fichaje se produjo tras negociar con Ángel Dealbert durante dos meses. “A mi me comunican que quieren un jugador de área, con experiencia, para poder aprovechar las ocasiones de gol, pero me encuentro con un forma de jugar diferente a lo que es mi estilo”.

Aunque en abril el albinegrismo confiaba en la salvación, "os parecía que estábamos sacando la cabeza pero éramos conscientes de que iba a ser complicado", los puntos escondían la realidad. El árbol no permitía ver el bosque y es que "muchos puntos que sácabamos, no digo que eran inmerecidos, pero si eran caídos del cielo”

“Muchos partidos jugábamos a cara o cruz y salía cara, pero cuando salía cruz se nos hacía muy complicado poder ganar los partidos”.

Incorporación de Escobar

Aunque sostiene que había buen ambiente en el vestuario, Soriano reconoce que cambió para bien con la llegada de Sergi Escobar para las dos últimas jornadas. Del técnico de Almassora habla “muy bien” el delantero. “Espero que tenga la confianza que se merece porque la semana que hemos estado con él hemos visto otro tipo de vestuario, más alegre. Es un tipo que entiende al futbolista y le deseo todo lo mejor. He estado una semana con él pero me ha demostrado que se merece cosas buenas”.













