Dan 15 días para que llueva en Castellón y alivie la sequía

A todas luces son insuficientes las lluvias que han caído en los últimos días para mitigar o aliviar la sequía que padece la provincia de Castellón y pese a que en algunas zonas se han recogido más de 100 l/m2 en el extremo norte del interior, en Els Ports. Los municipios ven que deberán seguir contratando cubas de agua para el consumo humano allá donde estaban y camiones cisternas para el ganado.

Un ejemplo es Ares del Maestrat que lleva desde noviembre suministrando agua a los vecinos con cubas y que ve que esto, desgraciadamente, continuará durante los próximos meses. El alcalde de Ares, José Luis Marqués, explica que "para las cubas no es solución porque el manantial está seco y los 27 l/m2 no es suficiente para que vuelva a brotar y para la ganadería, poca cosa ha hecho y estamos pendientes de unas cubas que nos suministrará la consellería para poder pasar el verano".

Perspectivas

Y ya el lunes advertía la Agencia Estatal de Meteorología que será difícil que pueda haber un alivio por la sequía en las próximas semanas y que habrá que esperar al final del verano y a la llegada del otoño para que podamos tener un episodio de lluvias considerable. Aemet vaticina que "las situaciones de sequía no se suelen arreglar en verano. Ya estamos muy avanzados mayo, para nosotros el verano climatológico empieza el 1 de junio y aunque se puedan producir episodios que son muy bienvenidos porque humedecen el monte, la vegetación... pero déficit de precipitación tan acusados como los que tenemos, verano no es la estación en la que se suelen solucionar este déficit".

En Ares del Maestrat creen que la cuenta atrás para que se pueda evitar esta situación está en marcha: "La gente mayor del pueblo y del terreno dice que lo que no caiga de ahora en 15 días ya no caerá y no tenemos esperanzas de que caiga".





Efectos

Hemos conocido en las últimas semanas consecuencias de la falta de precipitaciones como el cierre de fuentes en Segorbe o Burriana, el descenso del caudal para el riego de hasta un 60% o el incremento de costes para el campo. Pero, además, los árboles que no han podido recibir agua durante meses y que ha provocado que muchos ejemplares estén muertos, tal y como relata en COPE el alcalde de Ares.

"Se han secado muchos. Es una lástima porque aquí hay mucho pino y carrasca y hay un tanto por ciento muy elevado de carrasca que se ha secado". Cifra en la mitad de árboles los que se han secado y es que "los que han sobrevivido se les nota un verdor que es de agradecer" después de estas precipitaciones.