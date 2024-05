El ciclista sancionado por dar positivo en la Challenge de la Plana responde: "hay irregularidades"

La Challenge de la Plana ha vivido un fin de semana intenso, con pruebas en Benassal, Rossell y Vila-real que han dejado una participación de alta calidad, valiendo como ejemplo el triunfo del campeón de España amateur David Serrano en el último parcial, mientras que la general se la ha llevado Edu Llàcer.





Un ambiente ciclista positivo, en el que eso sí la noticia conocida días atrás sobrevolaba en el ambiente. La sanción de 5 años por dopaje a Celestino Fernández, que el año pasado se impuso en la meta de Catí, por parte de la CELAD debido a un positivo por oxandrolona, que supone además una sanción por 5 años.





Respuesta por redes

Tras conocerse la noticia, faltaba conocer la opinión de todas las partes, y ahí entró la opinión del sancionado. Celestino Fernández ha valorado por redes sociales la sanción, denunciando irregularidades en el procedimiento.

Fernández recordaba que “en mayo 2023 me notifican el positivo de la carrera que gané en Catí”, día a partir del cual “busqué abogado especialista, le envié documentación y comienza mi defensa”, donde incluso se ofrece para aportar una prueba de ADN.

Una solicitud que, según apunta, se rechaza meses después “alegando que es innecesaria e improcedente”. Tras ello, el sancionado presenta nuevo recurso, donde incluye “todas las irregularidades que están documentadas en la cadena de custodia, pero continúan denegando todo”.

A todo ello, Fernández, que seguía preparando su vuelta tras una primera suspensión de 6 meses, ve como ésta se incrementa otros 6 y posteriormente se le notifican los 5 años. Ante ello, presenta nuevo recurso pero “agotan el plazo máximo y en abril me notifican la resolución”.





Nuevo recurso ante la Justicia

Tras ello, y mientras se muestra dolido por la decisión, avisa que “con esta resolución, tengo la posibilidad de interponer recurso contencioso administrativo en otro órgano diferente, ya no son ellos juez y parte, y espero tener derecho a defensa que no he tenido en el proceso”.

Así, la decisión de sanción ante este corredor valenciano abre un nuevo capítulo, que esperemos no manche la celebración de una carrera asentada en el calendario amateur provincial.