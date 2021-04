Castellón opta con 2 proyectos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Las Concejalías de Transición Ecológica y Vivienda del Ayuntamiento de Castelló han presentado dos proyectos valorados en 7,1 millones de euros al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Las Manifestaciones de Interés presentadas por el Ayuntamiento al Programa Barrios proponen la creación de un Fondo Rotatorio Municipal que vaya acompañando a las comunidades de propietarios en la rehabilitación de los edificios más envejecidos y la reforma de las viviendas municipales ubicadas en la calle Obispo Salinas.





«Confiamos que estas Manifestaciones de Interés nos puedan servir para atraer inversiones públicas del Plan de Recuperación, que tiene la transición ecológica como una de las prioridades. El consumo energético doméstico es el responsable del 26% de las emisiones de CO? en nuestra ciudad y en los últimos años no solo no se han disminuido las emisiones al ritmo previsto, sino que se han incrementado un 7%. Necesitamos invertir para aumentar la eficiencia energética, el autoabastecimiento energético y la accesibilidad», explica el concejal de Transición Ecológica, Fernando Navarro.





El 35% de las viviendas de Castelló se construyeron antes de 1979, antes del primer Código Técnico de la Edificación, lo que genera que el parque de viviendas de la ciudad sea poco eficiente energéticamente y poco accesible.





Por su parte, la regidora de Vivienda, María Jesús Garrido, destaca que el fondo de recuperación «puede acelerar la estrategia de rehabilitación de viviendas municipales. Ahora estamos preparando la reforma de 20 viviendas públicas del barrio de la Guinea, y con la financiación aspiramos a mejorar también el edificio municipal de Obispo Salinas, construido hace más de 60 años y que requiere inversiones en la accesibilidad e instalaciones energéticas”.





La primera propuesta diseñada por Transición Ecológica plantea un presupuesto de 6 millones de euros que crearía un Fondo Rotario Municipal con el cual el Ayuntamiento ejecutaría directamente obras en edificios residenciales privados actuando como Agente Rehabilitador y los propietarios participarían con cuotas de rehabilitación, un procedimiento similar a los de los Planes de Actuación Integrada pero dirigido a la rehabilitación que se contempló en la última reforma de la Ley de Ordenación del Territorio y que ya se ha puesto en marcha en algunos municipios del país. Las actuaciones mejoraron las envolventes térmicas, instalación de energías renovables, recuperación de espacios comunitarios y mejoras en la accesibilidad. Además, la Manifestación de Interés incorpora el avance en innovación y economía circular al estudiar el uso de materiales de bioconstrucción.





El segundo proyecto, de la Concejalía de Vivienda y valorado en 1,1 millones de euros, prevé una reforma integral de 50 viviendas municipales situadas en el barrio de Grapa de Castelló, en las cuales residen 200 personas. Las viviendas municipales fueron construidas en 1959 y, a pesar de que se han llevado a cabo tareas de mantenimiento, «presentan una necesidad de rehabilitación en términos de eficiencia energética y accesibilidad muy grande», explica Garrido. La actuación planea reformas en envolventes, en las instalaciones térmicas, la supresión de barreras arquitectónicas y la instalación de ascensor, además, también incluye el uso de materiales de bioconstrucción y arquitectura bioclimática.