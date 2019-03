Casado reclama en Castellón la creación de oportunidades laborales para las mujeres

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha elegido Castellón para celebrar su primer acto de la precampaña electoral y donde ha querido sumarse a las reivindicaciones del Día de la Mujer pero comprometiéndose a efectuar políticas que permitan continuar mejorando su situación.

“Nosotros siempre hemos estado al lado correcto en la defensa de la igualdad de oportunidades. Estamos al servicio de las personas independientemente de si son hombres o son mujeres”, ha asegurado.

Además, ha lamentado que con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, “hay 60.000 mujeres trabajando menos”, por lo que ha reivindicado que “está muy bien llevar pancartas, pero las mujeres necesitan un empleo, que es la mejor autonomía para dar un portazo al maltratador o al jefe que te discrimina”.

Ha reivindicado Pablo Casado en Castellón “una lucha todos juntos” para acabar con las discriminaciones que sufren las mujeres, reconociendo que “aún alguna hay”, pero “sin enfrentar a los hombres con las mujeres, ni a los partidos. Y lo más irresponsable, un rédito partidista a corto plazo".

Presentación candidaturas de Bonig y Carrasco

Casado ha presentado en Castellón las candidaturas de Begoña Carrasco a la alcaldía de la ciudad y a Isabel Bonig para la presidencia de la Generalitat Valenciana, destacando que en el Partido Popular no hay cuotas y si valía de mujeres que ostentan cargos de responsabilidad.

Bonig ha lanzado un mensaje al president del gobierno valenciano, Ximo Puig, “soy licenciada en Derecho con premio extraordinario final de carrera. No soy premio Nobel pero tonta, tonta creo que tampoco soy… yo he acabado la carrera universitaria; no sé otro si lo ha hecho, el señor Puig”.

Además, se ha comprometido a que si llega a la presidencia de la Generalitat Valenciana, la plaza de escuela infantil de 0 a 3 años no tenga coste para las familias ya que “cubriremos el 80% de ese abono”, instando a que en Castellón será gratuita porque el PP en la ciudad “cubrirá el 20% restante”, con lo que “esa educación será gratuita”.

Por su parte, Carrasco ha apelado a “la libertad educativa de la ciudad; una educación en valores; igual número de horas en valenciano, en castellano y en inglés. Y una ciudad que respete la autonomía de los mayores. Quiero convertir Castellón en la ciudad del deporte”, para acabar comprometiéndose a devolver a la ciudad la denominación en valenciano y en castellano, aún en vigor, pero que en breve eliminará su versión en castellano, para pasar a ser Castelló.