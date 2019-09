Británicos en España confían en "dar marcha atrás" al Brexit

El Reino Unido vive semanas de incertidumbre por su más que posible salida de la Unión Europea. Británicos que residen en España y en la provincia de Castellón conforman el colectivo 'Bremain in Spain' y todavía confían en que la cordura regrese a sus políticos y pueda evitarse el Brexit.

Eso si, Gregory Hunt califica en COPE de rara la situación ante las diferentes posibilidades que existen. "Hay un abanico de posibilidades: Que pueda suceder un Brexit duro; un Brexit con acuerdo o una marcha atrás. Yo creo que es posible", evitar la salida de la Unión Europea.

Y es que para Hunt, "mucha gente ve que no es sensato lo que estamos haciendo, o por lo menos si queremos un Brexit que nos lo pensemos bien, porque creo que se ha hecho todo muy rápido".

Hunt es uno de los miembros de 'Bremain in Spain' y considera que "es imperdonable en ciertos políticos", la situación a la que han llevado al Reino Unido y en cuanto al primer ministro, Boris Johnson, "ya veremos qué dirá la historia de ellos, pero por ejemplo Johnson yo creo que la historia dictará uno de los peores políticos que nos ha tocado en siglos".

Gregory Hunt confía en que puedan producirse nuevas elecciones y que el Partido Laborista apueste por un nuevo referéndum con el que poder dar marcha atrás y es que considera que el Brexit ya ha causado mucho daño. "Probablemente, pronto vayamos a tener unas elecciones" y advierte que "la incertidumbre es la posición del Partido Laborista: ¿Apoyará un Brexit de algún tipo o habrá la opción de proponer un referéndum?".

Una situación que produce incertidumbre entre los británicos que residen fuera de su país ya que "siento mucha inseguridad", sostiene Gregory Hunt, quien añade que "hay mucha preocupación por mi situación laboral y familia. ¿Podré trabajar o no? y la gente que vive aquí y está jubilada le causa mucha precaución a causa de su pensión porque la libra ha perdido mucho valor".

Uno de los ejemplos que pone Hunt es que "he mirado vuelos para visitar a mi familia en Navidad y nunca he visto vuelos tan baratos. Creo que es porque como hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, la gente no quiere comprometerse a reservar vacaciones. A nivel más grande, las empresas no quieren hacer inversiones porque no saben si les va a ser rentable por esa incertidumbre".

Incluso añade que "aunque el Brexit no haya pasado, ya ha causado muchos estragos. Será mucho peor si es un Brexit sin acuerdo, pero ya se ha hecho mucho daño".