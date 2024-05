El Ayuntamiento inicia el camino para recuperar el nombre de Castellón de la Plana

El Ayuntamiento de Castellón de la Plana ha celebrado sesión plenaria en la que Partido Popular y VOX han aprobado el comienzo de los trámites para que la ciudad recupere su denominación bilingüe y, oficialmente, pueda utilizarse el nombre en castellano o en valenciano. Un hecho que pretende poder utilizar el nombre de Castellón de la Plana o Castelló de la Plana indistintamente y en libertad y que prohibieron Partido Socialista, Compromis y Podemos para imponer solamente la versión en valenciano.

La oposición, Compromís y Partido Socialista han rechazado esta propuesta y han mostrado durante el pleno pegatinas y carteles a favor del nombre en valenciano: "'El nom és Castelló'.

Una situación, desde que se cambio la doble denominación, que ha provocado confusiones a la hora de efectuar trámites ya que algunas notificaciones oficiales llegan al Ayuntamiento de Castelló de la Ribera que es un municipio de la provincia de Valencia.

Sin debate

El anterior Gobierno de izquierdas aprobó la medida sin consultarla con la ciudadanía, que nunca había debatido en las calles el nombre con el que se refieren a la ciudad ya que los vecinos siempre se habían referido al topónimo dependiendo de si hablaban en valenciano o en castellano.

El concejal del Partido Socialista, José Segura, ha calificado este hecho de un error histórico por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco. "Son ustedes los que están en el lado incorrecto de la historia".

Y por Compromís, Ignasi García, detalla que "te puedes llamar José o Josep y la gente te puede llamar Pepe o Pep y no Josep José Pepe Pep y la señora Carrasco quiere el nombre en bilingüe y eso es un oxímoron, porque tal y como dices Castellón de la Plana te demuestra que tienes libertad para elegirlo".

A favor

El portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha abogado por defender la libertad y ha querido recalcar que "no es más valenciano el que habla valenciano" y se basa "en la historia, la lengua, el estudio científico y la libertad" para recuperar la doble denominación.

Mientras, el edil del PP, Vicent Sales, a su vez portavoz del Gobierno municipal, señala que se pretende "restaurar" el nombre y "por la convivencia entre las dos lenguas". Ha explicado que "no se cambió el nombre, porque el nombre ya era Castelló. Se esfuerzan en convencernos de que el nombre es Castelló y eso ya lo sabemos, lo que todavía no nos han convencido es por qué, Castellón, se tiene que suprimir. Ustedes no cambiaron el nombre, ustedes lo que hicieron es suprimir el nombre".

