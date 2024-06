Amics confirma a Fede Castelló

Amics del Basquet anunció ayer la llegada de Fede Castelló al banquillo del equipo después de los cambios en el club. Juan Antonio Orenga, hasta ahora primera entrenador, pasa a formar parte del organigrama siendo responsable de la representación institucional tanto a nivel deportivo como empresarial. La entidad dirigida por Luis Garcia no ha dudado en promocionar a uno de los entrenadores de la casa. Fede Castellón ha estado 11 años como segundo entrenador al lado de Toni Ten y de Juan Antonio Orenga.

El nuevo entrenador se mostraba sorpendido y a la vez ilusionado con su nuevo cargo, "ayer por la mañana se cerró, me lo ofrecieron y bueno me dejaron un poco sin opción de pensar, pero fue sencillo porque tenía muchas ganas y vi que el club también y lo cerramos rápido". Fede Castelló tiene claro como quiere que juegue su nuevo Amics del Basquet la próxima temporada, "me gusta un juego alegre, rápido, vertical, siendo muy agresivos atrás, y creo que por ahí irán los tiros. El club creo que también tiene ese ADN".