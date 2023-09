El Amics Castelló se estrena ante su afición

A las 20:30h se disputará en el Ciutat de Castelló el tercer partido de pretemporada del Amics Castelló que le enfrentará al ICG Força Lleida. Tras la derrota del pasado sábado contra el HLA Alicante en la que se vio ya un crecimiento del equipo, los de Orenga quieren ganar su primer partido de pretemporada ante su afición.

Los castellonenses están invictos desde el pasado 27 de diciembre del 2022 y quieren que el Ciutat siga siendo un fortín mañana contra el ICG Força Lleida, rival con el que comenzaron los amistosos de pretemporada en tierras ilerdenses y con el que cayeron derrotados.

Los abonados podrán entrar gratis al partido, y aquellos que aún no lo sean, pueden hacerlo en las oficinas del club ya que la campaña sigue en marcha tras la vuelta del verano.

“Esta temporada no queremos que nadie se quede sin ver baloncesto y hemos sacado un abono de tan sólo 50 euros para toda la temporada ya que los partidos no se podrán ver por Televisió de Castelló este año”, afirmaba el presidente Luis García. Ya que La Liga SportsTV, poseedora de los derechos de la LEB Oro este año no ha permitido que las televisiones locales puedan retransmitir los encuentros y sólo se verán en internet a través de su plataforma de pago.