El Amics Castelló enfría la posible fusión con el Nou Bàsquet: "sin prisas y máxima prudencia"

Poco más de 24 horas después de conocerse el nuevo proyecto que se trabaja en impulsar el baloncesto en Castellón, ha llegado la respuesta del segundo de los clubes implicados.

Lo dio a conocer el Nou Bàsquet Femení en su junta de socios, cuando se aprobó por unanimidad la confianza en la junta directiva para afrontar una posible fusión con el Amics del Bàsquet. Una noticia que sorprendió y se recibió de buen grado por muchos seguidores, pero al que faltaba una respuesta.

Y ésa ha llegado hoy. El Amics del Bàsquet ha lanzado un comunicado, firmado por su presidente Luis García, frenando casi en seco esta opción.





Falta de información

El escrito muestra en primer lugar la visión de García de cómo quiere la unión entre los 2 clubes. Mientras el equipo femenino habla de fusión para este proyecto, el masculino apunta en el documento a "mantener su identidad y sus valores logrados en sus 30 años de vida y aceptaría estudiar una unión por absorción del Nou Bàsquet Femení".

La razón que se aduce para ello es que "lo que hoy representa el Club Amics del Bàsquet, el posicionamiento que tiene a nivel nacional en el mundo del baloncesto no debe perderse", a la vez que recuerda que siempre han tenido en mente poner en marcha un equipo femenino del Amics, pero que "nunca se ha llevado a cabo por no disponer de los medios adecuados (pistas de entrenamiento, entrenadores, etc) y por la existencia ya de dos clubes femeninos como son el Club Baloncesto Castellón y el Nou Bàsquet Femení".





Junto a ello, el comunicado apunta que "el club no ha hecho ninguna negociación. Han sido dos directivos a título personal y sin conocimiento de la Junta Directiva quienes han estado haciendo tales negociaciones o conversaciones con personas del Nou Bàsquet Femení".

Tras ello, muestra un timing de encuentros y reuniones para presentar este nuevo proyecto, de las que sale García, según indica, con "más dudas que respuestas con la que es imposible realizar ningún tipo de valoración".





Posibles opciones... a medio plazo

Con todo ello, y respecto a las opciones de tirarlo adelante en esta próxima temporada, el escrito de Amics del Bàsquet parece cerrar muchas puertas. Apunta que "está dispuesto si es necesario a crear una comisión de estudio junto con el Nou Bàsquet Femení para ver la viabilidad de este proyecto con datos reales que en este momento el club no tiene" por lo que cree que se debería hacer "sin prisas y con la máxima prudencia. Fusionar dos entidades de cualquier naturaleza no es cuestión de una semana, ni en un mes o dos. En cualquier fusión o absorción se han de tratar muchos temas y flecos por lo que entendemos que sería algo a estudiar a medio plazo siempre que fuera un proyecto tangible y por supuesto beneficioso para los usuarios de ambos clubes y para el baloncesto de Castellón".

Para finalizar, el comunicado firmado por el presidente del Amics pone el ojo en la preparación de cara a la próxima campaña, donde adelanta que "durante el mes de junio se realizarán los primeros movimientos económicos y deportivos de Amics del Bàsquet que exigen grandes desembolsos económicos de inscripciones y avales y tomar muchas decisiones de planificación deportiva, económica y social".





Un proyecto, el del 2024-25, del que ahora mismo todavía hay incertidumbre, tanto en lo deportivo como en lo económico. Tal vez por ello, el Amics del Bàsquet prefiere no descartar nada: "estudiará y analizará este y cualquier otro proyecto que sea beneficioso para los intereses del club y de sus usuarios".

Una vez conocidas las posturas de ambos clubes, faltará por ver cuándo podrían iniciarse unas negociaciones a las que el Nou Bàsquet Femení se ha mostrado favorable, mientras que Amics del Bàsquet es, como se ve en el comunicado, algo más reticente. Ahí podrían entrar factores externos, como las institucionales, que se mostrarían favorables al proyecto de fusión, y que en esta caso podrían ejercer de intermediadores.