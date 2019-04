La cerámica castellonense muestra sus novedades al mercado americano

Esta feria es la segunda gran cita de la cerámica y se nota por la amplia presencia de empresas. Un total de 99 se han desplazado hasta Florida con el objetivo de afianzar un mercado boyante como es el americano, que el pasado año se consolidó como el segundo principal país exportador. Algunas empresas aprovecharán además para presentar algunas de sus novedades como es el caso de Pamesa, que dará a conocer su catálogo de piezas oversize, es decir, de gran tamaño.

Junto a dichas empresas también estará en dicha feria Cevisama, promocionando su edición de 2020 y aprovechando las sinergias logradas este año, al dedicar los premios a la difusión de la marca Tile of Spain al mercado americano. Además, este martes dejará un acto donde, de la mano de la conselleria de Economía, se reunirá a los más importantes distribuidores de cerámica y baño americanos, que podrán conocer las bondades del producto cerámico español, así como las oportunidades de negocio que les puede brindar la participación en Cevisama 2020. El acto pretende facilitar el networking entre los empresarios valencianos y los clientes del mercado USA.

También la patronal cerámica se prepara para esta feria, que espera superar los 25 mil asistentes del pasado año. Así, ASCER ya ha destacado que en este 2019 el mercado americano ha aumentado en un 22 por ciento y para seguir con esta tónica se han programado varias actividades.

Se repartirá el número 42 de la revista Ceraspaña así como un número especial de la revista dedicado a proyectos de arquitectura con uso de cerámica. Además, en la zona de hospitalidad se proyectarán presentaciones y vídeos con imágenes de producto y proyectos de arquitectura ininterrumpidamente y también se celebrará la tradicional rueda de prensa en la que se hará un breve recorrido por las últimas cifras del sector, sus estrategias, y las tendencias en diseño en 2019. También se organizan diferentes tours guiados a través del Pabellón de España para prensa, prescriptores e influencers.

En el pabellón español tendrán lugar las conferencias que bajo los títulos: “Gauging. Your specifications 2019” y “Express Yourself – Ceramic Trends 2019” que acercarán al público visitante algunas de las tecnologías en cerámica más avanzadas y las últimas tendencias en diseño de las empresas españolas participantes. Dentro del programa oficial de la feria también se incluyen interesantes conferencias como la que tendrá lugar hoy y en la que interviene Vicente Lázaro, Responsable de la Unidad de Inteligencia Competitiva de ITC, acerca del uso de cerámica en las smart cities (“Designing the Skin of the Smart City of the Future”). También Ryan Fassan, consultor de Tile of Spain para el mercado norteamericano impartirá tres conferencias dentro del programa oficial de feria: “Right Product, Right Usage, Any Place” el miércoles 10, acerca de la versatilidad de la cerámica y la importancia de una correcta selección del material; ”Wholistic Suite: Amortized Impact of Cladding Materials” y “Global Tile Trends: Presentation” ambas el jueves 11.

Otro de los momentos clave de la feria es la entrega de los ‘Coverings Installation and Design Awards’ (CID Awards) que premian aquellas obras sobresalientes tanto en su diseño como en el uso e instalación de piezas cerámicas o de piedra en cualquier parte del mundo. En las últimas cinco ediciones, proyectos con el sello de Tile of Spain han sido los protagonistas de estos galardones con múltiples distinciones en la categoría internacional.

Una feria que, por cierto, supondrá la despedida de Pedro Riaza como secretario general de ASCER después de 25 años en el cargo.

Como se puede ver, la agenda americana viene cargada pero el sector nos deja más noticias aunque seguimos en el exterior. En este caso en China, concretamente a Shenzen, donde se encuentran miembros de la empresa Digit-S, la empresa tecnológica castellonense que dedica sus esfuerzos a encontrar soluciones para los nuevos retos de la industria azulejera, donde va a participar en la tercera edición de la China Innovation & Entrepreneurship International Competition. Lo hace después de que a mediados del mes pasado la firma ubicada en la capital de la Plana fuese seleccionada en Madrid entre los diez proyectos españoles que tomarán parte en la ronda final del concurso del gigante asiático, donde también concurren otros 90 proyectos de las diez ciudades del planeta que más apuestan por la innovación en el resto del mundo. Mañana será el momento en el que presentarán su proyecto Cerámica 4.0, que persigue facilitar a las industrias azulejeras la materialización de "un único tono de cerámica". Es decir, que puedan plasmar cualquier diseño de una baldosa o recubrimiento que ya haya sido elaborado, aunque no se encuentre en catálogo, uno de los principales retos del sector, cada vez más vinculado a la reforma y rehabilitación de edificios.

Volvemos a casa, en este caso a Vila-real, ya que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reconocido a la empresa ubicada en la localidad Livingceramics la inversión que lleva a cabo en Investigación y Desarrollo de productos diferenciadores en la industria cerámica actual al otorgarle el sello Pyme Innovadora.

Destacamos también que Porcelanosa Grupo ha escogido las instalaciones de Zalacaín LaFinca, para celebrar sus XII Premios de Arquitectura y Diseño, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo.

Y cerramos con un galardón, ya que el proyecto L'esclat de la terra, de la alcorina Sandra Ferris Palanques, ha resultado ganadora del 2º Premio L’Alcora Espai Ceràmic- Azulíber, dotado con 14.000 €. Se trata de un mural cerámico de 4 x 6,5 metros, compuesto por piezas de 30, 40 y 50 centímetros, aproximadamente. Contiene zonas claves más cargadas de peso y con unos tonos en las piezas más intensos de colores rojizos, sobre todo, en las dos esquinas en diagonal y en el centro, para dar estabilidad a la composición. Esta pieza ganadora se instalará en una pared situada en la confluencia de la calle Enmedio y la plaza del Caracol, en pleno casco antiguo de la localidad.