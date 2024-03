ANFFECC apela a ser cautos para un 2024 que ha arrancado a la baja

Hemos hablado en COPE con el secretario general de ANFFECC, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos, para analizar este principio de año en el sector. Antes de ello, eso sí, hemos comentado los datos del 2023, donde las cifras incluso mostraban caídas más altas que las de la cerámica.

Manuel Breva nos las ha desgranado, destacando por ejemplo respecto al mercado nacional que no hay que irse muy lejos para conocer la realidad, ya que los resultados van parejos a su principal cliente: la cerámica: "los datos que van dando nuestros clientes azulejeros nacionales es muy similar al nuestro. Puede haber una pequeña diferencia pero podemos comprobar el impacto que ha tenido su bajada en nuestras ventas nacionales".





En el internacional sí notaron más la tormenta perfecta, con un aumento de costes en por ejemplo transporte de las mercancías que ha lastrado todavía más la rentabilidad de las empresas: "nos encantaría decir que tenemos alguno en positivos, pero no es la realidad. Estamos viendo una caída de demanda que ha sido acuciante en el segundo semestre de 2023, y que se ha refrendado en resultados no muy positivos en facturación para el sector. Las situaciones geopolíticas no han resultado positivas desde el Covid".





2024 esperanzador pero con cautela

Y todo ello nos lleva a este 2024 que en Cevisama se veía con moderado optimismo. Una sensación similar en fritas, con mucha cautela eso sí, ya que, aunque se ha logrado frenar el fuerte descenso, la tendencia a la baja se ha seguido manteniendo en estos primeros meses.

De esa manera, Breva nos ha apuntado que "es fundamental ver que diciembre ha sido de los peores meses históricos. Partimos de una situación muy mala, hay que ser optimistas pero con cautela. Vimos lo mal que acabamos 2023, con poco que empezamos a mejorar a principios de año ya será positivo. Eso sí, los datos que estamos viendo en producción para estos primeros meses no son las caídas del pasado año pero todavía estamos en negativo".





La moratoria, "positiva pero tarde".



Hemos aprovechado además para comentar otras cuestiones de actualidad, y en este caso relacionadas con decisiones de calado político. El primero, tiene que ver con el anuncio realizado por la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, en Cevisama de ampliación en 6 meses de la moratoria para ponerse al día en el pago a proveedores para aquellos beneficiarios de las ayudas estatales ante los sobrecostes del gas. Una decisión que Breva cataloga de correcta pero con un problema similar a toda la orden en general: llega tarde: "Hemos partido de una intensidad de ayudas escasas respecto a nuestros competidores europeos, que además llegaron tarde. El hecho que además aplicáramos la ley de subvenciones también fue un handicap para que algunas empresas no las solicitaran. Este plazo de 6 meses lo vemos positivo, pero nos hubiera encantado que hubiera sido antes y a lo mejor alguno que se ha quedado fuera podría haber entrado".

El presidente de ANFFECC, Fernando Fabra, ha mantenido un encuentro hoy con la Secretaria de Estado de #industria, @Rebeca_Torro, junto a otros representantes de CEV en Madrid. https://t.co/KE6aKGcXUM — ANFFECC (@ANFFECC1) December 20, 2023





Y el otro foco en este sector llega sobre las posibles novedades para un mercado que podría resultar clave para su recuperación. Argelia sigue estando cerrada por decisiones burocráticas, y pese a los cantos de sirena que comentaban una posible apertura, la realidad es que todo sigue igual e incluso peor, al perder opciones de venta: "Nos habría dado alivio, porque era nuestro segundo mercado en exportación. Tristemente a día de hoy no tenemos noticias de cúando se va a poder levantar el veto".