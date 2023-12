Navidad solidaria en Alicante

Vuelve la tradicional recogida solidaria de alimentos y juguetes de la calle San Francisco, más conocida como de las setas, para este sábado, 16 de diciembre. Todo lo que los alicantinos aporten será entregado a las organizaciones de ayuda Red Madre, Hijas de la Caridad y Despensa Solidaria que serán las encargadas de hacer llegar los juguetes y alimentos a las personas que los puedan necesitar. Esta iniciativa parte del Ayuntamiento que impulsa otras tres campañas solidarias con los Bomberos del SPEIS, la concejalía de Comercio y el Cerca destinada a Cruz Roja y la concejalía de Bienestar Social con la ‘Moto Papanoelada’.

Jornada solidaria de los Bomberos del SPEIS

Los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Alicante, impulsan una nueva campaña solidaria para recoger juguetes nuevos y alimentos envasados no perecederos y animan a participar en esta nueva edición, del 26 al 30 de diciembre, donando ilusión en el Parque Ildefonso Prats.

Las personas que acudan al parque de Bomberos de la playa de San Juan, situado en la Avenida de Locutor Vicente Hipólito Nº 7, podrán conocer el trabajo que realizan en el SPEIS en las jornadas de puertas abiertas así como sus diferentes unidades, dotaciones y el funcionamiento. El objetivo principal de la campaña es promocionar los valores de solidaridad y empatía en la ciudadanía y además que los niños y niñas pasen un buen día con su familia y acompañados de los bomberos.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, resaltó que “esta campaña siempre es un éxito”, al tiempo que animó a participar “esperamos a todas las familias y personas que quieran participar y conocer el excepcional trabajo que realizan nuestros bomberos, estamos seguros que en esta nueva edición los alicantinos donarán miles de juguetes y alimentos como en ediciones anteriores para todos los menores en situación de vulnerabilidad de nuestra ciudad”.

Jornada solidaria en el Cerca junto con Cruz Roja

La concejalía de Comercio, Consumo y Mercados a través del CERCA participar este año en la campaña de recogida de juguetes organizada junto con Cruz Roja esta Navidad, con el lema ‘Sus derechos en juego’ destinada a atender a más de 57.000 niños y niñas en vulnerabilidad social, garantizado así su derecho al juego y sensibilizar sobre la importancia del mismo. Las personas que quieran participar pueden traer los juguetes a las instalaciones del Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante, situado en los bajos del Mercado Central, de lunes a viernes de 9 a 14 horas del 12 de diciembre al 5 de enero de 2024.

Para Cruz Roja y Cruz Roja Juventud, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en la que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos y tenga la oportunidad de estrenar juguetes; por tanto, no se aceptan productos usados. Se busca que sean juguetes no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad, ya que son elementos transmisores de valores sociales. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Bienestar Social participa en la jornada "Ningún niño sin juguete" Moto Papanoelada 2023

Desde la concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento participan en la jornada solidaria de recogida de juguetes "Ningún niño sin juguete" Moto Papanoelada 2023, que saldrá desde Alicante el día 16 de diciembre y se celebra junto con cientos de motoristas ataviados de Papá Noel con una caravana motera. Los puntos de recogida de juguetes que ofrecen desde Bienestar Social para participar están situados en los centros sociales y la sede de la concejalía de Bienestar Social, avenida de la Constitución, 1; Centro Social Isla de Cuba C/Isla de Cuba ,40; Centro Social Felicidad Sánchez avenida Alcalde Lorenzo Carbonell, 58; Centro Social Gastón Castelló C/Pino Santo,1; Centro Social C/Médico Vicente Reyes, 1.









