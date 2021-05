Nativel Preciado gana el Premio Azorín con 'El Santuario de los Elefantes'

La periodista y escritora Nativel Preciado se ha adjudicado el Premio Azorín de Novela, convocado por el Grupo Planeta y la Diputación de Alicante y dotado con 45.000 euros, con la novela de aventuras 'El Santuario de los Elefantes'.

Nativel Preciado (Madrid, 1948) ha ganado este prestigioso galardón con una novela ambientada en Tanzania, a donde se dirige una pareja de multimillonarios españoles que había hecho fortuna con negocios turbios y que compra allí unas tierras porque saben que alberga un tesoro. En 'El Santuario de los Elefantes', Preciado se ha "refugiado" el último año de la pandemia de la covid-19 y la obra tiene un final que la autora ha desvelado parcialmente al comentar que África se venga de estos personajes "frívolos y codiciosos".

"Emocionada"

Preciado, que había presentado la novela con el pseudónimo Rojo Atardecer, afirmó sentirse "muy emocionada" por lograr el Azorín con esta "alegoría, un cuento para adultos" que narra la historia de esta pareja que acude a Tanzania a por más riqueza pero al que "el viaje se complica". Esta pareja coincide con otros millonarios, con los que viven escenas que ha calificado de "grotescas" y amorosas, y al final solamente uno de los personajes aparece como generoso y sensible, "y logrará salvarse de la maldición de los elefantes". Preciado ha dedicado el premio "a África, a los elefantes y a las personas que me hacen feliz todos los días", así como "a los ausentes", y se ha referido a la actualidad de la pandemia al comentar que "ojalá se liberen las patentes para que lleguen a los africanos: O nos salvamos todos o no lo hará nadie".





La periodista y escritora madrileña mostró su deseo de que su novela pueda divertir a los lectores y reflejar su "respeto y amor por África, por los elefantes y por los animales", así como ayudar a que el hombre deje de creerse "la especie elegida" y pase "a respetar al resto". "Ojalá los africanos puedan y se libren de los cazadores furtivos y ojalá esta pandemia cambie nuestro modo de vida porque para vivir hacen falta pocas cosas", ha advertido, antes de proseguir que "la mayor parte de las que acumulamos son superfluas y a veces contraproducentes".

Finalista del Planeta con "El egoísta" en 1999 y premio Primavera de Novela por "Camino de hierro" en 2007, Preciado ha competido con un total de 208 obras, la mayoría de España (169), sobre todo de Madrid (30), Alicante (26) y Barcelona (13), mientras que el resto se han recibido de Norteamérica (8), Suramérica (8), Europa (6), Oceanía (1) y 16 manuscritos carecen de ubicación especificada.

El nombre de la flamante ganadora se dio a a conocer este jueves en el transcurso de una gala celebrada con el 50 por ciento del aforo (600 de 1.200 butacas) en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), conducida por Sara Escudero y donde participó el actor Manuel Banderas para recitar un texto del escritor que da nombre al galardón, el autor alicantino de Monóvar José Martínez Ruiz Azorín.