Los comerciantes alicantinos: "Por fin hemos conseguido la tan ansiada desestacionalización"

Mañana se celebra el Día del Padre, una fecha que conlleva el regalar a los padres algún obsequio.

Los ya tradicionales regalos de un perfume, una corbata, una camisa, zapatos o un reloj siguen siendo los detalles estrella que siguen eligiendo los alicantinos. Y muchos los hacen en el comercio tradicional, el de proximidad, con lo que se dinamiza el sector.

No obstante este festivo 19 de Marzo, en cuanto a la facturación, no suele ser una de las fechas más importantes para los comerciantes, quienes sí notan el aumento de compras pero no en gran cuantía como otros días, ya que no se puede comparar por ejemplo con las rebajas de Enero o las Navidades.

Pero lo que sí han notado los comerciantes alicantinos, es que por fin se está produciendo un hecho muy importante en cuanto a la vertiente turística, es la desestacionalización.

Un término muy utilizado en muchas ocasiones para que Alicante no sea destino de sol y playa, y por lo tanto, sólo para el verano. Y es que desde mediados del pasado mes de Febrero, los comerciantes notan cómo el aumento de turistas es notable y ello repercute en sus negocios.

El Presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol matiza que " el flujo de turistas es constante desde mediadios del pasado mes, gracias también a la excelente climatología de la que disfrutamos, y ello ha conseguido que por fín hayamos conseguido la tan ansiada desestacionalización de Alicante, siendo un destino elegido por los turistas durante todo el año".

Iniciativa del Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado una campaña de difusión y promoción de las compras con motivo del Día del Padre, que se celebrará el próximo 19 de marzo. Se ha activado en la Zona Norte para promocionar al sector local de Alicante y animar a los ciudadanos a que encuentren el mejor regalo en los cientos de establecimientos de proximidad durante esta semana previa a la festividad.

Campaña: ‘Para un papá genial. Tenemos el mejor regalo’

Bajo el slogan ‘Para un papá genial. Tenemos el mejor regalo’, se ha diseñado la campaña con el objetivo de posicionar a nuestro comercio cercano, la hostelería y los mercados, y de estar forma atraer a los clientes y ofrecer los productos locales de establecimientos de proximidad.

Con este slogan se pretende relacionar la importancia que tiene cada una de nuestras compras, así como el deseo de que se tome conciencia para realizarlas en nuestros barrios y locales más cercanos.

Dinamización en plazas y zonas comerciales con actividades

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El Ayuntamiento ha contratado una campaña en los medios de comunicación y redes sociales para motivar e incentivar a realizar las compras en las tiendas de cercanía y los establecimientos de barrio para reivindicar la importancia de nuestro comercio tradicional, logrando así atraer a nuevos clientes para darse a conocer de la mano de las asociaciones y entidades locales comerciales y de los mercados con el objetivo de promocionarlo y activarlo.

Además tiene en marcha un plan de dinamización e impulsan durante el año varias campañas como la organizada por San Valentín, Carnaval, el Día de la Madre, la Fiesta de la Primavera, Halloween o la importante campaña de Navidad. Esta es una acción de promoción del comercio que es una reivindicación del sector en los medios locales y en las redes sociales.