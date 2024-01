Un futbolista de 15 años salva la vida tras romperse el bazo en un partido de cadetes

Cada fin de semana miles de niños y niñas saltan a un terreno de juego, a una pista a hacer lo que más le gusta, deporte. En las gradas, sus familiares. Nunca piensas que algo malo puede pasar hasta que un choque o una mala caída lo cambia todo. Es lo que pasó el pasado sábado en un partido de cadetes en Alicante, en el barrio de San Blas, entre los equipos del Atlético San Blas y el Barrio Obrero.

David Alonso, defensa central de 15 años del equipo local, protegía un balón ante la llegada del delantero. En ese momento, chocó con su portero y quedó inconsciente en el campo ante la mirada angustiosa de sus padres. Un minuto y medio que parecía eterno. "La actuación de nuestro fisio fue clave para recuperarle", explica su padre, Iván.

"Inicialmente pensábamos que el golpe había sido en la cabeza, pero él insistía en que le dolía el abdomen, la barriga", relata el papá de David. La llamada al 112, teléfono de emergencias, funcionó a la perfección y el SAMU estabilizó al joven futbolista para trasladarlo de urgencia al Hospital General de Alicante.

Tras varias pruebas, descubrieron que tenía una hemorragia interna a consecuencia de la rotura del bazo. "Todo fue muy rápido. No nos dio tiempo a verlo, lo metieron al quirófano y ese fue el peor momento. Una hora y pico en la sala de espera y no sabes qué te van a decir los médicos. No quiero ni recordarlo", explica, todavía tembloroso, Iván.

Tras el paso por la UCI, David ha recibido este miércoles el alta y ya se recupera en su casa. Un susto que no le ha quitado las ganas de volver a jugar al fútbol. Eso sí, tendrá que guardar reposo durante dos meses, y además convivir con un riguroso calendario de vacunación para compensar la ausencia del bazo en su sistema inmunológico.

Su hermano mellizo pidió que el partido continuara

David tiene un hermano mellizo, Alejandro, que también juega en el mismo equipo. No obstante, en el momento del accidente se encontraba en la grada. Una semana antes se le había salido el hombro y estaba de baja. Cuando pasó todo, reunió a los jugadores y les pidió terminar el encuentro para dedicarle la victoria a su hermano. El resultado fue de película. Gol en el último minuto y victoria del Atlético San Blas por 3-2.

El padre solo tiene palabras de agradecimiento a todos los médicos que le salvaron la vida. "Los del Samu, los médicos que le operaron, los de la planta de pediatría, los de la UCI y desde aquí doy también las gracias al club, al presidente, Isidoro, y a todo el mundo que ha transmitido su cariño hacia mi hijo. Es muy querido, la verdad", comenta, con emoción, Iván Alonso.