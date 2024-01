Esta es la situación de los hospitales alicantinos ante la incidencia de virus respiratorios

Baja la presión hospitalaria a consecuencia de las infecciones respiratorias respecto a hace una semana. Hacemos radiografía de la situación de los hospitales alicantinos. Los sindicatos piden, sobre todo, el refuerzo de las plantillas para poder atender tanto en atención primaria como en la vacunación tanto en el Hospital General de Alicante como en el de San Juan.

Situación de los hospitales alicantinos

- En el Hospital General de Alicante están "todas las camas ocupadas" y se están doblando camas en habitaciones que antes se usaban de forma individual, en urgencias había a las 12 horas cuatro pacientes pendientes de ingreso en planta y los pacientes con covid se ingresan en un sitio y el resto de infecciones respiratorias van a otros servicios.

- En Elche (Alicante), los centros de primaria tienen una demora para cita del médico de cabecera entre 15 y 20 días en adelante y hay muchos profesionales (de distintas categorías) que están de baja, de permiso o de vacaciones y no se les está cubriendo, y en hospitalización hay un 100 % de ocupación y en Urgencias, la demora es de ocho a diez pacientes para ingresar en planta.

- En la Marina Baixa, "no estamos mal en hospitalización y en primaria algunos centros tienen demoras de tres semanas y el resto van al día, y sobre la vacunación no hay incidencias", según las fuentes, que indican que estas navidades se suspendieron operaciones no urgentes y se trasladó a pacientes a otros centros por la saturación. Al mejorar la situación han empezado estos días a ir operando a pacientes que están en nivel 1 de gravedad.

- En Elda (Alicante), la atención primaria "está saturada", en especial los PAC (Puntos de Atención Continuada), y en urgencias "aparentemente está más tranquila la cosa pero prevén que el pico llegue para el próximo lunes"; en Torrevieja hay camas libres en observación y en Primaria están dando citas ahora para unos nueve días.

- En Sant Joan, las urgencias "están tranquilas, con mucho trabajo pero sin aglomeraciones" y no hay "demasiado problema para ingresar", ya que se han habilitado las salas de estar de pacientes y familiares con camas y se van dando altas. En el centro alicantino, en cuyas unidades donde se llevan a los pacientes recién operados se está ingresando a pacientes con patologías respiratorias, se reclama los refuerzos de otros años porque el personal está "cansado y saturado".

Incidencia de los virus respiratorios

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas (IRA) por gripe se ha reducido en la primera semana del año hasta los 536,7 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 551 casos de la última semana del 2023, según el último boletín del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SIVIRA) publicado por la Conselleria de Sanidad.

Según este informe, que recoge datos de la primera semana del año -del 1 al 7 de enero-, la incidencia de IRA por covid ha aumentado ligeramente hasta los 226,8 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 222,2 de la semana anterior, mientras que la de virus respiratorio sincitial (VRS) se ha reducido hasta los 92,3 casos (258 la última semana de 2023).

En el caso de las tres infecciones respiratorias -covid, gripe y VRS- la incidencia en la primera semana de este año es de 1.318,7 casos por cada cien mil casos, por encima de la media nacional (952,9 casos), y desciende con respecto a una semana antes, cuando estaba en 1.501,3 casos (907,3 a nivel nacional).

Respecto a la incidencia de las infecciones respiratorias agudas por edad, la más alta sigue estando en los menores de cuatro años aunque ha registrado un importante descenso en la primera semana del año y se ha situado en 2.961,1 casos por cada cien mil personas, frente a los 4.501,8 casos de la semana anterior.

Las incidencia de las infecciones respiratorias graves ha subido hasta los 42,9 casos por cada cien mil habitantes (28,7 casos de media a nivel nacional), cuando una semana antes era de 37,8 casos (21 de media).