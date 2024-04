Un estudio liderado por un cardiólogo del Hospital Puerta de Hierro identifica por primera vez el riesgo de miocardiopatía dilatada en los portadores genéticos

Un estudio liderado por el doctor Pablo García–Pavía, jefe de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, centro público de la Comunidad de Madrid, ha establecido por primera vez las posibilidades de desarrollo de miocardiopatía dilatada entre pacientes portadores de alteraciones genéticas que provocan la enfermedad. Esta patología es la causa más frecuente de insuficiencia cardiaca en personas jóvenes y, además, la principal causa de trasplante en todo el mundo. Se caracteriza por el agrandamiento del corazón y la disminución de su capacidad para bombear la sangre correctamente. Asimismo, los pacientes que padecen esta enfermedad sufren con frecuencia arritmias y muerte súbita.

