La Comunidad de Madrid abre la convocatoria de las becas de Segunda Oportunidad para 6.000 beneficiarios

La Comunidad de Madrid invertirá 15 millones de euros en las becas de Segunda Oportunidad dirigidas a jóvenes que quieran retomar su formación tras abandonarla. Más de 6.000 personas de entre 16 y 30 años, que no estén cursando estudios ni trabajando, pueden acceder a la cualificación que no obtuvieron en su momento. Hoy se ha abierto la convocatoria no se cerrará hasta el próximo 5 de octubre. Toda la información sobre requisitos, cuantías o plazos está disponible en el portal web oficial de la Comunidad de Madrid.





