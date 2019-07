VOX se rompe en Alpedrete: destituye a su segundo concejal por saltarse la disciplina de voto

El Comité Ejecutivo Provincial de VOX en Madrid ha decidido destituir al segundo concejal de la formación en el Ayuntamiento de Alpedrete, José Miguel Gordo. La decisión se produce a raíz de que el edil se saltase la disciplina de voto en la elección del nuevo alcalde del municipio en el Pleno de investidura del pasado 15 de junio. José Miguel Gordo se abstuvo, en lugar de votar la candidatura de su partido, encabezada por Amaya Acosta. Seis días después, presentó una solicitud en nombre del grupo municipal VOX sin contar con la autorización de la dirección local del partido, según apunta en un comunicado.

El Comité Ejecutivo Provincial ha decidido apoyar a su número uno en Alpedrete, Amaya Acosta, considerándola la interlocutora de VOX en el municipio.

Por su parte, José Miguel Gordo deberá abandonar esta formación y pasar al grupo de concejales no adscritos.

“Creo que VOX ha dejado muy clara su decisión en Alpedrete. Nosotros no hemos querido entrar en la polémica que algunos afiliados han creado en torno a VOX local y a mí, en particular, como coordinadora. Nos hemos limitado, obedeciendo a la disciplina marcada, a guardar silencio. Este silencio se acaba con este comunicado oficial de Madrid, no nos escondemos de nadie.

Estoy a la entera disposición, como coordinadora oficial del Partido en Alpedrete, de todos los afiliados, simpatizantes y votantes para disipar cualquier duda que pueda quedarles. Siento mucho que unos pocos hayan intentado hacer tanto daño a la imagen de VOX en Alpedrete por venganzas personales ajenas al partido”, apunta Amaya Acosta.