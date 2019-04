Vecinos por Collado Villalba propone un Plan de Choque de Limpieza y dos horas gratis en la ORA

Vecinos por Collado Villalba -formación que recoge el testigo de la marca que ha funcionado en otros municipios como Torrelodones, Moralzarzal o San Lorenzo, donde gobierna- ha presentado este jueves sus propuestas de cara a las Municipales del 26 de mayo.

Son 63 compromisos en materias como limpieza viaria, participación ciudadana, transparencia y buen gobierno, convivencia, seguridad, tercera edad, ocio y cultura y otras áreas, que ha ido recopilando tras reunirse con asociaciones y otros colectivos sociales de Collado Villalba para recoger sus demandas y preocupaciones.

Sus primeras medidas, si llegan al Gobierno local, tendrán que ver con la limpieza, con un plan de choque para limpiar las calles y una revisión del cumplimiento del actual contrato. “Es fundamental vigilar que un servicio contratado por el Ayuntamiento y pagado por todos los vecinos funciona correctamente. Tenemos la sensación de que no existe todo el control que se debiera, no solo con este contrato“ asegura la candidata a la alcaldía, Diana Barrantes.

También incluyen en sus compromisos mejorar la transparencia municipal, bajarse el sueldo si gobiernan, que la ORA se amplíe a dos horas gratuitas, que el Ayuntamiento mejore sus canales de comunicación con los vecinos o que se mejore la movilidad del municipio y su conexión con servicios como el Hospital General.

Aseguran que con estas propuestas adquieren un compromiso y harán un seguimiento del cumplimiento del programa electoral. "Somos conscientes de que hay cosas que no dependen solo del Ayuntamiento, pero no prometemos nada que no se pueda cumplir", apunta Nair Martínez, número 2 de la candidatura.

El programa de Vecinos por Collado Villalba se puede consultar íntegro en las redes sociales de esta formación política y en la web www.vecinosporcolladovillalba.org.